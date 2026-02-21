المشي بعد الإفطار ليس مجرد حركة خفيفة، بل يمكن أن يقدّم فوائد صحية مهمة للجسم بعد ساعات الصيام الطويلة، خصوصًا عند الالتزام به بانتظام.

المشي بعد تناول الطعام يساعد في تحسين الهضم، تنظيم السكر في الدم ودعم صحة القلب.

4 فوائد للمشي بعد الإفطار وفق هيلث لاين:

تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ:

المشي بعد الأكل يحفّز حركة الجهاز الهضمي ويساعد الطعام على المرور بسلاسة، مما يساهم في تقليل الشعور بالثقل والغازات بعد الإفطار.

تنظيم مستويات السكر في الدم:

الحركة الخفيفة بعد الوجبة تساعد العضلات على امتصاص الجلوكوز من الدم، مما يقلل ارتفاع السكر المفاجئ بعد الأكل خصوصًا عند الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو السكري.

دعم صحة القلب ودورة الدم:

المشي بعد الإفطار يساعد على تحسين الدورة الدموية، وقد يساهم في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر أمراض القلب على المدى الطويل عند المواظبة عليه.

المساعدة في التحكم في الوزن:

المشي بعد الأكل يساهم في زيادة استهلاك السعرات الحرارية وتحسين التمثيل الغذائي، مما يعزز جهود الحفاظ على وزن صحي أو خسارته تدريجيًا.