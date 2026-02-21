إعلان

غدًا.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل في أسوان (صور)

كتب : إيهاب عمران

02:52 م 21/02/2026
تتجه الأنظار، غدًا إلى معبد رمسيس الثاني بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان، لمشاهدة الظاهرة الفلكية النادرة تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني مع بزوغ فجر يوم الأحد، في معبده الكبير، والتي كانت تشير عند القدماء المصريين إلى بداية موسم الزراعة. تحدث هذه الظاهرة مرتين سنويًا في 22 أكتوبر و22 فبراير.

معجزة فلكية منذ 33 قرنًا

وأوضح أحمد عبد الظاهر، مدير آثار أسوان، أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني تمثل معجزة فلكية عمرها 33 قرنًا، وتعكس التقدم العلمي الهائل الذي وصل إليه القدماء المصريون في علوم الفلك والهندسة والنحت.

ظاهرة تجذب السياح والباحثين

تعد هذه الظاهرة من أبرز الأحداث الفلكية في مصر، حيث تجذب السياح والمصورين والباحثين من مختلف أنحاء العالم لمشاهدة الدقة الهندسية والفلكية التي صممت بها المعابد الفرعونية، مؤكدة عبقرية القدماء في ربط الظواهر الطبيعية بالأحداث الزراعية والدينية.

أسوان أبو سمبل رمسيس الثاني تعامد الشمس ظاهرة فلكية موسم الزراعة

