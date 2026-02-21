إعلان

مدبولي يوجه المحافظين بالاستجابة والتعاون مع نواب البرلمان

كتب : محمد نصار

02:49 م 21/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين، بضرورة تعزيز التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الممثلين لكل محافظة، في إطار الشراكة الإيجابية والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك في ضوء الدور المحوري الذي يضطلع به النواب في نقل نبض الشارع وتقديم المقترحات التي تسهم في تطوير الأداء الخدمي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، أن قوة الدولة تكمن في تعاون وتناغم عمل سلطاتها التشريعية والتنفيذية، مشددًا على أن الحكومة حريصة كل الحرص على استمرار هذا المناخ التنسيقي؛ بما يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، والازدهار للوطن وخدمة المواطن.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة الالتزام بتنظيم لقاءات دورية مع أعضاء الهيئة البرلمانية للمحافظة، بحضور مديري المديريات وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، بما يتيح تبادل الرؤى وتنسيق الجهود حول القضايا الجماهيرية الملحة.

كما أكد رئيس الوزراء، ضرورة دعوة النواب للمشاركة في الفعاليات والأنشطة الرئيسية التي تنظمها كل محافظة وخاصة جولات المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها في نطاق دوائرهم أو افتتاح المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أهمية الالتزام بمشاركة السادة المحافظين أو من ينوب عنهم اجتماعات اللجان النوعية التي يتم دعوتهم لحضورها، بما يضمن إثراء النقاشات، ويحقق اتساقًا مع السياسات العامة المتبعة.

وفي السياق نفسه، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تيسير آليات التعامل مع المكاتبات والمطالب المحالة لدواوين المحافظات، والعمل على تعزيز كفاءة كوادر الاتصال السياسي بمختلف وحدات الإدارة المحلية المؤهلة؛ لبناء علاقة مهنية ومستدامة مع السادة أعضاء الهيئات البرلمانية للمحافظات.

كما شدد رئيس الوزراء على سرعة استجابة مسؤولي الإدارات المحلية وفرق المتابعة الميدانية بالمحافظات للتعامل مع الشكاوى الفورية التي يقدمها النواب في دوائرهم، بالإضافة إلى جميع الشكاوى المسجلة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وتحقيق أفضل استجابات ممكنة.

اقرأ أيضًا:

"مدبولي" يترأس أول اجتماع لمجلس المحافظين الجديد

توجيهات عاجلة من "مدبولي" بشأن ضحايا حادث محور 30 يونيو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس النواب مجلس المحافظين رئيس الوزراء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كامل الوزير يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو
أخبار مصر

كامل الوزير يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو
برلماني يحذر: 17% من أطفال مصر دون الخامسة مصابون بالسمنة
أخبار مصر

برلماني يحذر: 17% من أطفال مصر دون الخامسة مصابون بالسمنة
خاص| هل يتوقف حمادة هلال عن تقديم أجزاء جديدة من "المداح"؟
دراما و تليفزيون

خاص| هل يتوقف حمادة هلال عن تقديم أجزاء جديدة من "المداح"؟
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت
"انقسام في البيت الأبيض".. لماذا يخشى مساعدو ترامب ضرب إيران؟
شئون عربية و دولية

"انقسام في البيت الأبيض".. لماذا يخشى مساعدو ترامب ضرب إيران؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل.. البنك الأهلي يثبت سعر الفائدة على الشهادات رغم خفض المركزي 1%
اضغط للتفاصيل| تفاصيل صرف دعم التموين الإضافي (400 جنيه لكل بطاقة)