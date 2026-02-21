إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

كتب : ميريت نادي

01:11 م 21/02/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 60 جنيهًا، بمنتصف تعاملات السبت 21-2-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 عند 4613 جنيهًا للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 نحو 5931 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6920 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 7908 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 55360 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79080 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 245938 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 395400 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.23% إلى نحو 5107 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

