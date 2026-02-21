المنيا - جمال محمد:

تفقد المهندس حسن يحيى حسن، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالمنيا، مقر الخط الساخن 125، الذي يُعد العصب الحيوي الرابط بين المواطن والشركة، لمتابعة سير العمل والاطلاع على طبيعة الشكاوى الواردة وآليات التعامل معها. وطالب بإعداد تقارير أسبوعية لتحديد المناطق الساخنة ووضعها ضمن أولويات خطة الشركة.

متابعة دقيقة لضغوط المحطات وسرعة الاستجابة للشكاوى

أكد رئيس الشركة على ضرورة المتابعة الدقيقة لضغوط المحطات على مدار الساعة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، مع سرعة الإبلاغ بالشكاوى والعمل على حلها فورًا.

وأوضح أن الخط الساخن يمثل حلقة الوصل بين المواطنين وفروع الشركة المختلفة وغرفة الطوارئ، ويعمل على مدار 24 ساعة لضمان عدم تأثر الخدمة.

خدمات متنوعة في مركز خدمة العملاء بالمنيا

كما تفقد المهندس حسن مركز خدمة العملاء بمدينة المنيا، الذي يقدم العديد من الخدمات لمواطني المحافظة، منها: توصيل عدادات المياه، سداد الفواتير، شحن عدادات مسبقة الدفع، التعاقد على العدادات، استقبال الشكاوى، وبيع القطع الموفرة.

فترة مسائية لخدمة المواطنين خلال رمضان

وجّه رئيس الشركة باستمرار مراكز خدمة العملاء لتقديم خدمات شحن عدادات المياه مسبقة الدفع من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا، ومن الساعة 8 مساءً حتى 10 مساءً خلال شهر رمضان، تيسيرًا على المواطنين وضمان عدم توقف الخدمة.

كما شدد على ضرورة إنهاء جميع خدمات المواطنين ضمن التوقيتات المحددة لكل خدمة، مع تقديمها بسهولة ويسر، بما يعكس حرص الشركة على راحة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة.