ربما لم ترها من قبل.. أغرب 5 حيوانات في العالم (صور)

كتبت- محمود عبده

في واقعة إنسانية أثارت تفاعلا واسعا داخل الصين، حققت امرأة تبلغ من العمر 59 عاما حلمها بالإنجاب مجددا بمساعدة تقنية التخصيب في المختبر "IVF"، لتسجل كأكبر امرأة حامل في مدينتها، في قصة تجاوزت بعدها الشخصي لتفتح بابا واسعا للنقاش حول مخاطر الحمل المتأخر ومستقبل السياسات السكانية.

ووفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، ولد الطفل الذكر في التاسع من يناير الجاري بعملية قيصرية داخل مستشفى تشانججياجانج الشعبي رقم 1 بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، وبلغ وزنه نحو 2.2 كيلوجرام، بعد رحلة حمل وصفت بأنها شديدة التعقيد من الناحية الطبية.

الأم، المعروفة بلقب "زو"، أوضحت أن قرارها بالإنجاب جاء بدافع إنساني، بعد انتقال ابنتها البالغة للعيش خارج البلاد، ما جعلها وزوجها يواجهان شعورا متزايدا بالوحدة.

وقالت إن فكرة الحمل راودتها قبل عامين، لتبدأ بعدها استعدادا صحيا دقيقا استمر لفترة طويلة، قبل أن تنجح عملية التلقيح الصناعي العام الماضي.

ونظرا لتقدمها في العمر، خضعت زو لمتابعة طبية صارمة، حيث أكد غو هويبينغ، كبير أطباء التوليد بالمستشفى، أن الحمل في هذا السن يصنف ضمن الحالات عالية الخطورة، نظرا لاحتمالات حدوث مضاعفات صحية وتشوهات جنينية.

وخلال فترة الحمل، واجهت الأم عددا من التحديات الصحية، شملت ارتفاعا وتقلبا في ضغط الدم، واضطرابات في وظائف الكلى، وارتفاع مستويات الألبومين وحمض اليوريك، إضافة إلى تورم ملحوظ في الساقين، ما دفع الفريق الطبي إلى اتخاذ قرار بإجراء ولادة قيصرية عند الأسبوع الثالث والثلاثين وخمسة أيام من الحمل.

ووصف الطبيب الأم بأنها "شجاعة"، مشيرا إلى أن خوض تجربة الحمل في هذا العمر يتطلب عزيمة استثنائية والتزاما دقيقا بالخطة العلاجية.

القصة سرعان ما تحولت إلى محور نقاش واسع على منصات التواصل الاجتماعي في الصين، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر الخطوة مغامرة قاسية قد تنعكس على مستقبل الطفل، وبين من رأى فيها نموذجا غير تقليدي للتعامل مع أزمة انخفاض معدلات الإنجاب وشيخوخة المجتمع.

اقرأ أيضا:

كيف تصطاد فرائسها؟.. كائنات تعيش بلا عيون (صور)

رعب في قلب الطبيعة.. 5 حيوانات تتغذى على الدماء

9 كائنات نادرة لم تسمع عنها من قبل- تُصيبك بالدهشة

بعد زواج 16 عاما.. صيني يثير الجدل ويطلق زوجته لسبب صادم

قضية مأساوية.. بريطانية تحتجز امرأة لـ25 عاما داخل "بيت الرعب"

