شهدت أسعار المعدن ارتفاعات متسارعة وغير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة وصفها الخبراء بـ"جنون الذهب" الذي سجل أرقاما قياسيا لم يصل إليها من قلبل، ما أثار قلق الشباب المقبلين على الزواج بشأن توقيتات الشراء والادخار وسط القفزات السعرية.

وأوضح إيهاب وصفي، رئيس غرفة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن الشباب الذين يمتلكون سيولة مالية حالية يفضل أن يشتروا دون تأخير، مؤكدا أن أسعار الذهب تشهد صعودا سريعا يصعب التنبؤ بتراجعها في المدى القريب.

وأضاف "وصفي" أن شراء المشغولات الذهبية من عيار 14 و18 يعد خيارا مناسبا، نظرا لتصميماتها العصرية وجاذبيتها، بالإضافة إلى أسعارها الأقل مقارنة بعيار 21.

وللراغبين في ادخار الأموال على المدى المتوسط أو الطويل، نصح رئيس الغرفة باللجوء إلى شراء السبائك الذهبية، كونها وسيلة آمنة لحفظ القيمة وتقليل تكلفة المصنعية.

واختتم قائلا: "من المتوقع حدوث تصحيح سعري محدود في المستقبل، لكن من يمتلك أموالا الآن ينصح بالشراء، فالذهب يظل أحد أكثر أدوات الادخار أمانا في ظل التقلبات الاقتصادية".

