سلّام: مصممون على عدم تحويل لبنان إلى "صندوق بريد لرسائل إقليمية"

كتب : محمود الطوخي

08:02 م 30/05/2026

نواف سلام

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن بلاده تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تستهدف مناطق محددة فحسب، بل تنفذ سياسة تدمير شامل وتمارس تهجيرا جماعيا بحق اللبنانيين.

وأوضح سلام خلال مؤتمر صحفي، أن الانتهاكات طالت معالم أثرية مصنفة عالميا، معتبرا ذلك اعتداء صارخا على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ومشددا على أن إسرائيل لن تكسب أمنا عبر سياسات التدمير.

تحركات الدولة لتحقيق وقف إطلاق النار

شدد سلام على أن الدولة لن تألو جهدا في سبيل تحقيق وقف إطلاق النار، وضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية والبدء في عمليات إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن هذه الحرب فرضت على لبنان وأن كلفتها اليوم باتت كبيرة جدا، مؤكدا التصميم على حماية البلاد بما يحول دون تحويل لبنان إلى "صندوق بريد لرسائل إقليمية".

خيار المفاوضات لضمان سيادة لبنان

أعلن رئيس الوزراء اللبناني أن الحكومة قررت الذهاب إلى المفاوضات بوصفها الخيار الأنسب والطريق الأقل كلفة، مع التأكيد على عدم المساومة في ملفات الانسحاب الكامل، وإعادة الأسرى، وإعمار ما دمرته الحرب، وعودة النازحين إلى أرضهم.

وحدة القرار تحت سقف لبنان

دعا سلام إلى توحيد كافة الجهود تحت سقف الدولة، معتبرا أن غياب التفرد يجعل الموقف اللبناني أقوى في مواجهة التحديات.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة وحدها، لضمان حماية المصالح الوطنية العليا.

لبنان تصعيد إسرائيلي وقف النار تدمير المعالم الأثرية عودة النازحين اللبنانيين

