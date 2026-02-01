كيف يشم النمل روائح الطعام رغم أنه لا يملك أنفا؟

كثيرا ما يفاجأ الكثير من الأشخاص بظهور النمل فجأة حول بقايا الطعام، وكأنه كان يراقب المكان عن بُعد، لكن الحقيقة أن النمل لا يظهر صدفة، بل يعتمد على نظام دقيق ومنظم للعثور على الطعام، رغم أنه لا يمتلك أنفا، وفقا لموقع "medium".

الزوائد الحسية.. سر حاسة الشم

لا يعتمد النمل على حاسة البصر، إذ إن معظم أنواعه ضعيفة الرؤية، وبدلا من ذلك، يستخدم الزوائد الحسية الموجودة على رأسه، والتي تحتوي على آلاف المستقبلات الكيميائية، وتعمل هذه القرون كأداة شم فعالة، تمكنه من التعرف على روائح الطعام والتواصل مع بقية أفراد المستعمرة.

نملة كشافة تقود المهمة

تبدأ عملية البحث عن الطعام بخروج نملة كشافة من العش في جولة استكشافية، تتحرك بشكل عشوائي حتى تعثر على مصدر غذاء مناسب، وما إن تعثر عليه، حتى تعود سريعا إلى العش لإبلاغ بقية النمل بالمكان.

الفيرومونات.. لغة كيميائية خفية

خلال عودة النملة الكشافة، تترك خلفها أثرا من مواد كيميائية تُعرف بالفيرومونات، تعمل هذه المواد كإشارات إرشادية، تدل النمل الآخر على الطريق المؤدي إلى الطعام.

وعلى الرغم من أن هذه الآثار تتلاشى بمرور الوقت، فإنها تكون كافية لتنظيم حركة النمل وجمع الطعام بسرعة ودقة.

نظام ذكي يفوق التوقعات

بهذا الأسلوب البسيط والفعال، يثبت النمل أن غياب الأنف لا يعني غياب حاسة الشم، بل على العكس، يمتلك واحدا من أكثر أنظمة الاستشعار والتنظيم تطورا في عالم الحشرات.