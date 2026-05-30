وزير الحرب الأمريكي: الجيش مستعد لاستئناف القتال مع إيران

كتب : محمد جعفر

06:41 م 30/05/2026

وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن الجيش الأمريكي مستعد لاستئناف العمليات العسكرية مع إيران إذا اقتضت الحاجة، مؤكداً أن القوات الأمريكية أصبحت في وضع أقوى مقارنة بما كانت عليه في اليوم الأول من الصراع.

وأضاف هيجسيث، خلال زيارة إلى سنغافورة، أن التركيز الحالي ينصب على الحفاظ على الجاهزية والانضباط العسكري تحسباً لأي تطورات محتملة، مع الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضّل تجنب العودة إلى المواجهة العسكرية.

منع إيران من امتلاك سلاح نووي

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن الهدف الأساسي للإدارة الأمريكية لم يتغير، ويتمثل في ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن هذا الموقف لا يزال ثابتاً رغم استمرار المسار الدبلوماسي.

وأشار إلى أن طهران تتجه نحو الحوار، معتبراً أن المحادثات الأخيرة كانت مثمرة، وأن الجانب الإيراني يدرك المسار الذي ينبغي أن تمضي فيه المفاوضات.

وفي حديثه عن مضيق هرمز، قال هيجسيث إن الإيرانيين يحاولون الإيحاء بأنهم يسيطرون على المضيق، لكنه اعتبر أن الولايات المتحدة هي الطرف الذي يملك السيطرة الفعلية على هذا الممر البحري الحيوي.

تحذير من فشل التوصل إلى اتفاق

وخلال مشاركته في حوار شانغريلا بسنغافورة، أكد هيجسيث أن الرئيس ترامب تعامل بصبر مع جهود التوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي.

وأضاف أن أمام طهران خيار إبرام اتفاق يحقق هذا الهدف، محذراً من أن رفض التوصل إلى تسوية سيجعلها في مواجهة مباشرة مع الجيش الأمريكي، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك مخزونات وتسليحاً كافيين لتنفيذ أي مهمة قد تُطلب منها.

