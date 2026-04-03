لطالما أثار لغز أصل اللغة البشرية فضول العلماء لقرون، ولا يزال أحد أكثر المشكلات إثارة في هذا المجال، كيف استطاع الإنسان أن يتطور من مجرد أصوات وإيماءات بسيطة إلى جمل معقدة، وروايات مشتركة، وثقافات ثرية؟.

تعد الأبحاث الجديدة بتقديم إجابات أكثر من أي وقت مضى لهذا السؤال، فمن خلال الجمع بين علم الوراثة وعلم الآثار وعلم اللغويات، يعتقد العلماء أنهم يقتربون من تقدير وقت ظهور اللغة لأول مرة وكيف تطورت عبر الزمن.

ليس من المرجح أن يجد العلماء حلا كاملا لهذا اللغز، لكن الأدلة الجديدة تشير إلى أن اللغة قد تكون أقدم وأقرب إلى تطور الإنسان مما كان يعتقد سابقا، وهو تطور يمتد لمئات آلاف السنين، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

متى ظهرت اللغة البشرية لأول مرة؟



امتلك البشر القدرة على الكلام منذ حوالي 135 ألف عام، لكن الكلام كظاهرة عامة ظهر لاحقا، ويتفق هذا مع دراسات سابقة في علم اللغة التطوري، وتشير منشورات وقائع المكتبة الوطنية للطب إلى أن أصول اللغة قد تعود إلى ما بين 150 ألفا و200 ألف عام، بالتزامن مع ظهور الإنسان العاقل.

اللغة سمة مشتركة بين جميع البشر على هذه الأرض، فالجميع يتحدث، وهذا يدل على أن القدرة على اللغة كانت موجودة قبل هجرة البشر من موطنهم الأصلي، ويشير السجل الجيني إلى أن البشر انقسموا إلى مجموعات سكانية مختلفة منذ حوالي 135 ألف عام، وهذا يدل على أن اللغة كانت موجودة، أو على وشك الوجود، على الأقل في ذلك الوقت، بعبارة أخرى، لم تظهر اللغة فجأة من العدم، بل تطورت مع البشر.

كيف بدأت اللغة؟ من الإيماءات إلى الكلام



لغز أصول اللغة معقد، ويعتقد معظم العلماء أنها لم تبدأ بالكلمات في المقام الأول، بل بدأت بالإيماءات والأصوات الصوتية الخام، وفقا لنظرية لغوية، فإن إحدى أكثر النظريات شيوعا حول أصول اللغة هي نظرية الإيماءات، والتي تشير إلى أن البشر استخدموا حركات اليد كوسيلة للتواصل قبل تطور الكلام، حيث تم استخدام المناطق في الدماغ المستخدمة للكلام أيضا للوظائف الحركية، وخاصة تلك التي تنطوي على حركات اليد.

وبمرور الوقت، اختفت حركات اليد هذه أو أصبحت مصحوبة بأصوات صوتية، وهي عملية حدثت تدريجيا مع تطور أجسامنا، كان ذلك قبل حوالي 100 ألف عام، عندما طور البشر الهياكل الجسدية اللازمة لإنتاج أصوات معقدة، مثل التغيرات في الفم واللسان والحلق، كما أن التطور جانب آخر يعزى إليه دور رئيسي في تطور اللغة، ويعتقد معظم العلماء أن تحسين التواصل كان ميزة تطورية للبشر، إذ ساعدهم على العمل معا، والصيد، والبقاء في نهاية المطاف.

ما دور الدماغ وعلم الوراثة في تطور اللغة؟



اللغة ليست مجرد دراسة للأصوات بل تتجاوز ذلك بكثير، لتصل إلى الدماغ نفسه، وأشارت الأبحاث الحديثة إلى أن مسارات الدماغ المسؤولة عن تطور اللغة معقدة للغاية وقديمة، وأشارت الأبحاث التي أجرتها جمعية ماكس بلانك إلى أن مناطق الدماغ المسؤولة عن اللغة تعود إلى ملايين السنين، قبل ظهور الإنسان بشكله الحالي، لذا، يمكن القول إن المادة الخام لتطور اللغة كانت موجودة لدى أسلاف الإنسان، لكن طريقة استخدامها لم تكن كذلك، تلعب الوراثة أيضا دورا في تطور اللغة، فالعلماء غالبا ما ينظرون إلى دور الوراثة في تطور اللغة.

هل كان البشر الأوائل يتحدثون مثلنا؟



من المرجح أن المراحل الأولى لتطور اللغة كانت أبسط بكثير مما هي عليه اليوم، يعتقد بعض الباحثين في كتاب "بناء لغة أولية" أن هناك "لغة أولية" كانت عبارة عن مزيج أساسي من الأصوات والرموز دون قواعد نحوية، تطور هذا الشكل الأساسي من التواصل تدريجيا إلى نظام أكثر تعقيدا مع مرور القرون، ليبلغ في النهاية اللغة المنظمة التي نعرفها اليوم.

يدعم علم الآثار نظرية التطور التدريجي، ويبدو أن وجود الرموز، كالفنون والطقوس وتطوير الأدوات، كان سائدا خلال الفترة الممتدة من 50 ألف إلى 100 ألف عام، مما يشير إلى تطور اللغة المنظمة خلال هذه الفترة، كما يبدو أن هذه الفترة تتوافق مع ما يسميه العلماء "الحداثة السلوكية"، أي الفترة التي بدأ فيها البشر بالتفكير والتواصل كما نفعل اليوم.

