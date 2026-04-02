الهواطزين من أكثر الطيور إثارة للدهشة في العالم، ليس فقط بسبب شكله غير المألوف، بل أيضا لما يحمله من خصائص بيولوجية وسلوكية تكاد لا ترى في أي طائر آخر، ما جعله موضع اهتمام واسع لدى الباحثين في علم الأحياء والتطور.

ما مميزات طائر الهواطزين؟



وبحسب موقع أكاديمية أكسفورد، فإن أغرب ما يميز هذا الطائر أن صغاره تفقس وهي تمتلك مخالب صغيرة على أجنحتها، وهي سمة نادرة جدا بين الطيور الحديثة.

وتساعد هذه المخالب الطائر على التعلق بأغصان الأشجار والتسلق بينها في بيئتها الكثيفة داخل غابات الأمازون، إلى أن تصبح قادرة على الطيران.

ما سر الرائحة النفاذة لـ طائر الهواطزين؟



أما الرائحة النفاذة التي يشتهر بها الطائر البالغ، فهي نتيجة مباشرة لنظامه الغذائي المعتمد على الأوراق، إذ يمتلك جهازا هضميا فريدا يقوم بتخمير الطعام داخل جزء متطور من المريء، شبيه بما يحدث لدى الأبقار.

وخلال هذه العملية، تنتج غازات قوية تمنح الطائر رائحة كريهة تشبه النباتات المتحللة، لكنها في المقابل توفر له وسيلة دفاع فعالة تبعد عنه الحيوانات المفترسة.

ما شكل الهواطزين؟



ومن الناحية الشكلية، يتمتع الهواطزين بذيل واسع يشبه المروحة يساعده على التوازن أثناء الحركة بين الأشجار، إضافة إلى وجه أزرق وعينين حمراوين تمنحانه مظهرا لافتا ومميزا داخل بيئته الطبيعية.

ورغم أنه يعيش في بيئة مليئة بالمخاطر، فإن هذا الطائر لا يواجه تهديدات كبيرة من المفترسات، إذ تتجنب الطيور الجارحة والحيوانات الأخرى الاقتراب منه بسبب رائحته القوية، التي تعمل كتحذير طبيعي يقلل فرص افتراسه بشكل ملحوظ.

ما أصل الهواطزين؟



ولا يزال أصل هذا الطائر يشكل لغزا حتى اليوم، فقد أشارت بعض الدراسات الجينية إلى أنه يمثل فرعا قديما جدا في شجرة تطور الطيور، ربما انفصل قبل ملايين السنين بعد انقراض الديناصورات، في المقابل، تقترح أبحاث أحدث أن بعض صفاته الغريبة، مثل مخالب الأجنحة، قد تكون نتيجة تكيف حديث مع بيئته، وليس بالضرورة بقايا من الماضي.

