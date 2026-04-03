تكثف أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم جهودها لكشف غموض العثور على جثة أربعيني داخل منزله بمنطقة "شارع العرب" التابعة لحي الشيخ حسن، بمدينة الفيوم، وذلك بعد تغيبه عن أسرته لمدة يومين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطاراً من العقيد محمد خضر، مأمور قسم شرطة الفيوم ثان، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة السلخانة بالعثور على جثة المواطن "وائل عرابي" (43 عاماً – يعمل سائقاً)، ملقاة داخل بدروم منزله بشارع العرب.

كلف اللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وأشارت التحريات التي قادها الرائد شريف فارس، رئيس مباحث قسم ثان الفيوم، ومعاونه النقيب محمود غيث رحيل، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، إلى أن المتوفى كان اختفى عن أسرته منذ يومين، قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة في قبو (بدروم) مسكنه.

وفرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً بمحيط الموقع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة.