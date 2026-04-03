أعلنت شركة مصر للطيران عن تدشين خطين جويين مباشرين جديدين إلى مدينتي لوس أنجلوس وشيكاغو، باستخدام أحدث طائراتها من طراز أيرباص A350-900، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو التوسع في الأسواق العالمية.

وذكرت الشركة، في بيان، أن إطلاق هذه الخطوط يمثل نقلة نوعية في تاريخها، حيث يعد أول ربط مباشر لها مع الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، بما يعزز من مكانة مصر للطيران كمحور رئيسي يربط بين قارات أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، في ظل النمو المستمر لشبكة خطوطها الجوية.

وأشارت إلى أن إضافة لوس أنجلوس وشيكاغو ترفع عدد وجهاتها داخل الولايات المتحدة إلى خمس مدن، بجانب نيويورك وواشنطن ونيوآرك، ما يعكس توسع حضورها في السوق الأمريكية.

ومن المقرر أن تبدأ أولى الرحلات إلى لوس أنجلوس خلال شهر مايو 2026، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا أيام الاثنين والخميس والسبت، فيما تنطلق الرحلات إلى شيكاغو اعتبارًا من يونيو 2026، بنفس المعدل الأسبوعي أيام الأربعاء والجمعة والأحد، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على السفر وتوفير مزيد من المرونة للمسافرين.

اقرأ أيضاً:

وفي هذا الشأن صرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن إطلاق رحلات مباشرة بين القاهرة ولوس أنجلوس وشيكاغو يمثل علامة فارقة في استراتيجية التوسع في الولايات المتحدة، حيث يسهم في تعزيز شبكة مصر للطيران العالمية، ويجعل من القاهرة محورًا حيويًا يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين، مضيفًا أن هذه الخطوط ستوفر للمسافرين خيارات سفر سلسة، كما يعزز مكانة مصر للطيران كشركة طيران رائدة عبر الأطلسي، خاصة مع عملية التحديث الشاملة التي يشهدها الأسطول الجوي حالياً.

ومن جانبه، أشار الطيار محمد عليان، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إلى أن المسافرين سيستفيدون من التقنيات الحديثة التي توفرها طائرات أيرباص A350-900، حيث تسهم الرحلات المباشرة في تقليل زمن السفر وتوفير مستوى أعلى من الراحة، إلى جانب تقديم تجربة سفر متميزة تناسب مختلف أغراض السفر سواء السياحية أو التجارية.

وتتميز طائرة أيرباص A350-900 بتصميم حديث يضم 340 مقعدًا، منها 30 مقعدًا لدرجة رجال الأعمال و310 مقاعد للدرجة السياحية، فضلًا عن توفير بيئة سفر مريحة بفضل انخفاض مستويات الضوضاء، وكفاءة استهلاك الوقود، وجودة الهواء داخل المقصورة، إلى جانب أنظمة ترفيه متطورة ومقاعد واسعة، بما يضمن رحلة مريحة بين القارات.