أثارت حقيبة لوي فيتون الجديدة "مال ميزون دو فامي" "Malle Maison de Famille" ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بفضل تصميمها الاستثنائي الذي يحاكي منزلا ريفيا صغيرا كان مسكن طفولة مؤسس الدار.

وبحسب موقع Vogue، تبلغ قيمة الحقيبة 45 ألف دولار، وهي reinterpretation فنية لجذور لوي فيتون في قرية "أنشاي" الفرنسية، ما جمع بين الحنين إلى الماضي ولغة التصميم المعاصرة، لتصبح حديث عشاق الموضة والمقتنين حول العالم.

ما قصة جذور الإبداع وراء الحقيبة؟

الحقيبة مستوحاة من المنزل الريفي الذي نشأ فيه لوي فيتون، وهو مسكن بسيط من الحجر المحلي، بسقف ذو منحدرين ونوافذ صغيرة تعكس العمارة التقليدية لإقليم "جورا" في القرن التاسع عشر.

وهذا المنزل، المحاط بالغابات والمسارات الوعرة، كان بمثابة ورشة تعليمية لصغره، حيث تعلم فن النجارة وفهم منذ الصغر أن لكل غرض وظيفة محددة، ما صاغ لاحقا فلسفته في التصميم العملي والراقي.

كيف تحاكي الحقيبة الهندسة المعمارية للمنزل؟

تتضمن الحقيبة جدرانا من الجلد المقوى تحاكي ملمس الحجر، وسقفا مصبوغا يدويا بألوان "التراكوتا" الدافئة، ونوافذ دقيقة بإطارات معدنية ذهبية مستوحاة من فن الحديد الفرنسي التقليدي.

كما تحتوي على عناصر وظيفية دقيقة مثل أباجورات صغيرة يمكن تحريكها، وخياطة تحاكي المونة بين الأحجار، وقاعدة صلبة تذكر بأساسات المباني الحقيقية، ما يجعلها أكثر من مجرد إكسسوار بل قطعة فنية تحمل رسالة الدار وتاريخها.

ما أبرز سمات الحرفية اليدوية في الحقيبة؟

وتصنع كل قطعة يدويا داخل ورش لوي فيتون باستخدام تقنيات الجلود التقليدية، وداخل الحقيبة بطانة من الألياف الدقيقة باللون البيج وتقسيم داخلي مستوحى من غرف المنزل الأصلي، يشمل مساحة رئيسية واسعة، قسم جانبي مخفي، ودرج صغير على غرار خزائن المؤن القديمة.

كما زودت التفاصيل المعدنية من النحاس المصقول بلمسات "عتيقة" "Patina"، فيما صمم المقبض العلوي على شكل مقابض صناديق فيتون الأولى، مع نظام إغلاق يستخدم مفتاح "LV" الأيقوني، الذي يرمز إلى تاريخ يمتد لأكثر من 160 عاما.

اقرأ أيضا:

متنوعة وجذابة.. أبرز إطلالات النجمات في عيد الفطر 2026

الأبيض يليق بها.. كارولين عزمي بلوك جذاب

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة شتوية أنيقة