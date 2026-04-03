إعلان

إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية الصحراوي

كتب : أميرة يوسف

04:06 م 03/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 10 عمال، اليوم، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي أمام مزرعة العرجاني في اتجاه القاهرة بمحافظة الإسماعيلية. وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث خلال دقائق، حيث تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي لتلقي العلاج.

تنوعت إصابات العمال ما بين كسور واشتباه نزيف داخلي وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، فيما يخضع جميع المصابين للفحوصات الطبية اللازمة داخل المجمع الطبي بالإسماعيلية.

أسماء المصابين

أصيب محمد جمال جاد حسان (40 عامًا – من أبو صوير) باشتباه كسر في العمود الفقري، إلى جانب جرح متهتك بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب محمد السيد محمد (42 عامًا – من عزبة أبو منصور) بخلع في الكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة.

وتعرض أشرف أحمد غازي (36 عامًا – من عزبة أبو منصور) لخلع في الكتف الأيمن، وجرح بمؤخرة الرأس بطول 10 سم، مع اشتباه نزيف داخلي بالبطن.

فيما أصيب أحمد غازي السيد أحمد (60 عامًا – من عزبة أبو منصور) باشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف بالأذن، واشتباه كسر في العمود الفقري.

وأصيب أحمد أشرف أحمد غازي (18 عامًا – من عزبة أبو منصور) بكدمة شديدة في الصدر.

كما أصيب محمد علي يونس (25 عامًا – من أبو صوير) باشتباه كسر في الذراع الأيمن، وسحجات بالذراعين والساقين.

وأصيب أمين صلاح السيد عبدالعاطي (40 عامًا – من المسخوطة) بكسر مضاعف في الفخذ الأيمن، إلى جانب كدمات وسحجات بالجسم.

فيما تعرض الطفل أحمد أمين صلاح السيد (6 سنوات – من المسخوطة) لكدمات وسحجات متفرقة.

وأصيب علي يونس محمد عزازي (46 عامًا – من أبو صوير) باشتباه خلع في الكتف الأيمن، واشتباه كسر في الفخذ الأيسر.

كما أصيب محمد عبدالرحمن عبدالرازق (39 عامًا – من عزبة أبو منصور) باشتباه كسر في الفخذ الأيسر، وجرح في الذقن بطول 3 سم، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل جميع المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ الوقوف على ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسماعيلية حادث انقلاب سيارة ربع نقل طريق الإسماعيلية الصحراوي إصابة عمال المجمع الطبي حوادث الطرق أبو صوير

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رويترز: إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب
شئون عربية و دولية

رويترز: إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
زووم

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
أخبار مصر

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة
أخبار مصر

قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة