أصيب 10 عمال، اليوم، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي أمام مزرعة العرجاني في اتجاه القاهرة بمحافظة الإسماعيلية. وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث خلال دقائق، حيث تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي لتلقي العلاج.

تنوعت إصابات العمال ما بين كسور واشتباه نزيف داخلي وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، فيما يخضع جميع المصابين للفحوصات الطبية اللازمة داخل المجمع الطبي بالإسماعيلية.

أسماء المصابين

أصيب محمد جمال جاد حسان (40 عامًا – من أبو صوير) باشتباه كسر في العمود الفقري، إلى جانب جرح متهتك بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب محمد السيد محمد (42 عامًا – من عزبة أبو منصور) بخلع في الكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة.

وتعرض أشرف أحمد غازي (36 عامًا – من عزبة أبو منصور) لخلع في الكتف الأيمن، وجرح بمؤخرة الرأس بطول 10 سم، مع اشتباه نزيف داخلي بالبطن.

فيما أصيب أحمد غازي السيد أحمد (60 عامًا – من عزبة أبو منصور) باشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف بالأذن، واشتباه كسر في العمود الفقري.

وأصيب أحمد أشرف أحمد غازي (18 عامًا – من عزبة أبو منصور) بكدمة شديدة في الصدر.

كما أصيب محمد علي يونس (25 عامًا – من أبو صوير) باشتباه كسر في الذراع الأيمن، وسحجات بالذراعين والساقين.

وأصيب أمين صلاح السيد عبدالعاطي (40 عامًا – من المسخوطة) بكسر مضاعف في الفخذ الأيمن، إلى جانب كدمات وسحجات بالجسم.

فيما تعرض الطفل أحمد أمين صلاح السيد (6 سنوات – من المسخوطة) لكدمات وسحجات متفرقة.

وأصيب علي يونس محمد عزازي (46 عامًا – من أبو صوير) باشتباه خلع في الكتف الأيمن، واشتباه كسر في الفخذ الأيسر.

كما أصيب محمد عبدالرحمن عبدالرازق (39 عامًا – من عزبة أبو منصور) باشتباه كسر في الفخذ الأيسر، وجرح في الذقن بطول 3 سم، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل جميع المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ الوقوف على ملابسات الحادث.