تعليم مجاني وشهادة دولية.. تفاصيل منحة ساويرس لطلاب الإعدادية

كتب : أحمد الجندي

04:18 م 03/04/2026 تعديل في 04:19 م

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة التقدم للحصول على منح دراسية كاملة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لعام 2026، وذلك في إطار التعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أن المنحة مقدمة من المدرسة الألمانية الفندقية بمدينة الجونة، التابعة للمؤسسة.

مزايا المنحة الدراسية

كشفت الوزارة عن مجموعة من المميزات التي توفرها المنحة، حيث تشمل تغطية كاملة لمصروفات الدراسة، إلى جانب الإقامة والإعاشة طوال مدة الدراسة.

كما يحصل الطالب بعد التخرج على دبلوم فني فندقي معتمد من وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى شهادة أخرى من غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، بما يعزز فرصه في سوق العمل.

ويعتمد نظام الدراسة على التعليم المزدوج، الذي يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل الفنادق، مع إتاحة فرص توظيف مباشرة بعد التخرج.

شروط التقديم للطلاب

حددت الوزارة عددًا من الشروط للالتحاق بالمنحة، من بينها الحصول على الشهادة الإعدادية العامة لعام 2026، واجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية التي تنظمها المدرسة بالتعاون مع مؤسسة ساويرس.

كما يشترط اجتياز الكشف الطبي للتأكد من خلو الطالب من الأمراض المعدية والمزمنة، بالإضافة إلى توافر احتياج مادي لدى أسرة الطالب، مع إعطاء أولوية القبول لأبناء الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".

طريقة التقديم والمواعيد

أوضحت الوزارة أن التقديم يتم بشكل إلكتروني، مشيرة إلى عقد لقاء تعريفي عبر الإنترنت باستخدام تطبيق "زووم"، لشرح تفاصيل المنحة والإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، وذلك يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026، في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

