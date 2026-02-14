10 صور لأشهر سجن في العالم يتحول إلى فندق فاخر.. تجربه لا تنسى

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز الشواطىء التي تضيء ليلا، وفقا لـ "news18".

جوهو

يشتهر شاطئ جوهو في مومباي بكونه موقعا مميزا لتصوير للعديد من الأفلام الهندية، وأيضا مأكولاته الشعبية اللذيذة، كما أنه يضيء ليلا.

ويظهر مقطع الفيديو على إنستجرام أمواج الشاطئ وهي تصدر ضوءا أزرق ساطعا في الظلام، وتعرف هذه الظاهرة علميا باسم "التألق البيولوجي"، وهي نادرة الحدوث على شاطئ جوهو.

خليج البعوض، فيكيس، بورتوريكو

خليج البعوض هو أعجوبة بيولوجية حقيقية تقع في فيكيس، بورتوريكو، حيث تتوهج المياه بفضل التركيزات العالية من نوع الدياتومات لتخلق مشهدا ساحرا.

جزيرة فادهو، جزر المالديف

تقع هذه الجزيرة في مياه جزر المالديف الزرقاء، وتضم أحد أشهر شواطئ العالم المتلألئة بيولوجيا.

ومع حلول الظلام، تداعب الأمواج الشاطئ برفق فيتزين بآلاف الكائنات الحية الدقيقة المتلألئة بيولوجيا، المعروفة باسم "الدينوفلاجيلات"، وتصدر هذه الكائنات المجهرية توهجا أزرق ساحر عند تحريكها، وفقا لـ "akbartravels".

خليج توياما، اليابان

في خليج توياما باليابان، تحدث ظاهرة طبيعية استثنائية تعرف باسم "هجرة حبار اليراعات" كل عام.

إذ تهاجر آلاف من حبار اليراعات المتوهج إلى المياه الضحلة قرب الشاطئ كل ربيع، ويضيء التلألؤ البيولوجي للحبار الخليج، خالقا مشهدا خلابا يشبه عرضا ضوئيًا ساحرا تحت الماء.

شاطئ بانجارام، لاكشادويب

يشتهر شاطئ بانجارام في جزر لاكشادويب بجماله الخلاب ومياهه الزرقاء الصافية، مما يجعله وجهة مثالية لعشاق الرياضات المائية ورواد الشواطئ الباحثين عن تجربة طعام رائعة على الشاطئ.

وترجع هذه الظاهرة الساحرة إلى كائنات حية متنوعة تتألق بيولوجيا، بما في ذلك العوالق النباتية والطحالب وقناديل البحر الرقيقة التي تزدهر في المياه المحيطة بجزيرة بانجارام.

بحيرات جيبسلاند، فيكتوريا، أستراليا

في الركن الجنوبي الشرقي من أستراليا، تقع بحيرات جيبسلاند، وتعد موطن لمواقع عديدة تشهد ظاهرة التلألؤ البيولوجي.

وتضفي الكائنات الدقيقة المتلألئة بيولوجيا الحياة على المياه الزرقاء المتوهجة.

ما هو التلألؤ البيولوجي؟

هي ظاهرة طبيعية تنتج عن تفاعلات كيميائية داخلية في بعض الكائنات الحية، تؤدي إلى إطلاق طاقة على هيئة ضوء مرئي دون انبعاث حرارة.

هل الأسماك أيضا تتمتع بخاصية التلألؤ البيولوجي؟

تستطيع العديد من الكائنات البحرية إنتاج ضوء متوهج، مثل العوالق وبعض أنواع أسماك القرش وقناديل البحر، وغيرها.

وتعتمد هذه الظاهرة على امتلاك هذه الحيوانات لجزيء يسمى لوسيفيرين، والذي ينتج الضوء عند تفاعله مع الأكسجين.

كما تنتج العديد من الحيوانات إنزيم لوسيفيراز المحفز، الذي يسرع تفاعل اللوسيفيرين مع الأكسجين.

وبالنسبة للكائنات البحرية، يعد التلألؤ البيولوجي آلية للبقاء ويساعدها على الرؤية في أعماق المحيط حيث لا يصل الضوء، كما أنه مفيد للتواصل وجذب الفرائس.

لماذا تتوهج الأمواج بسبب ظاهرة التلألؤ البيولوجي؟

تعد الدياتومات، وهي كائنات دقيقة تعيش على سطح الماء من الكائنات الحية التي تتميز بخاصية التلألؤ البيولوجي.

وعندما تكون الظروف مواتية، تتكاثر هذه الكائنات وحيدة الخلية في طبقات كثيفة على سطح الماء، مما يضفي بريقا متلألئا على سطح الماء ليلا وقد يتسبب هذا في توهج الأمواج.

