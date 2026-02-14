وجه المستشار وائل كمال صالح، رئيس محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، كلمات قوية ورسالة تحذيرية إلى المجتمع قبل النطق بالحكم على المتهم بقتل الطفل محمد جعفر رفعت، من ذوي الإعاقة، بهدف الانفراد بوالدته والزواج منها.

وقال القاضي في كلمته قبل النطق بالحكم: "إن المحكمة وهي تصدر حكمها في هذه القضية لا تقف أمام مجرد واقعة قتل عابرة، بل تقف أمام مأساة إنسانية هزت أركان الضمير، وانحدرت فيها النفس البشرية إلى درك لم تبلغه الوحوش في غاباتها". وأضاف: "بأي ذنب يُقتل طفل قعيد؟ وبأي جريمة تُزهق روح ملاك لم يملك من الدنيا إلا أنينًا مكتومًا وابتسامة بريئة؟"

ونادى رئيس المحكمة على المتهم قائلاً: "يا محمود رمضان، إن الجرم الذي اقترفته لم تنخلع له القلوب فحسب، بل ارتعدت منه فرائص الإنسانية، ووقفت أمامه الشياطين مبهوتة من فظاعة ما جنّيت. لقد خانتك مروءتك قبل أن تخونك أفعالك، وتسللت إلى بيت آمن بوشاح الزيف، أغويت امرأة عن زوجها، وهدمت أسرة كانت قائمة، فلم يكفك أن سرقت شرف البيت، بل أردت أن تسرق حياة الصغير".

وأضاف: "لقد كان هذا الطفل أمانة في يد القدر، وبدلاً من أن تكون له عونًا، كنت له الشيطان في صورة بشر". وواصل رئيس المحكمة حديثه موضحًا أن المتهم بيت النية في هدوء وخسة، وانقض على الطفل مستغلاً خلو المنزل من أهل البيت وإعاقة الضحية، وكتم أنفاسه ورطم رأسه بالأرض لإزهاق روحه.

كما وجه القاضي رسالة لوالدة الطفل قائلاً: "أما أنتِ يا دعاء، فقد ضيعتِ الأمانة وخنت الفطرة التي فطر الله الأمهات عليها، وتركتِ قرّة عينك بين مخالب ذئب بشري لا يرحم، فكنت سببًا في ضياع نفسك وهلاك ولدك".

وأشار المستشار وائل إلى أن المحكمة تحمل رسالة للأمة بأسرها، مفادها أن ضيق العيش وقسوة الأيام ليست مبررًا للخيانة أو التفريط في القيم أو الأبناء، مؤكدًا أن الفقر لا يقتل الضمير، وأن المجتمع الذي يتهاون في قيمه يُسلم أبناؤه إلى الفوضى والهلاك. وختم بالقول: "إن المحكمة تقرع ناقوس الخطر في وجدان الوطن كله، ليفيق كل من به غفلة، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾".

وأعلنت المحكمة حكمها حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة محمود رمضان محمد صلاح الدين بالإعدام شنقًا، امتثالاً لنصوص الشرع التي توجب القصاص، وفقًا لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.

يُذكر أن المتهم تخلص من نجل عشيقته من ذوي الإعاقة نتيجة العلاقة العاطفية التي كانت تجمعه بوالدته، معتقدًا أن التخلص من الطفل سيمكنه من الزواج بها.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح وعضوية المستشارين رامي منصور عباس، أحمد عبد الرازق شطا، ومحمد حسين عامر، في القضية رقم 11938 لسنة 2023 جنايات مركز منية النصر والمقيدة برقم 2649 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.