10 صور.. نسرين طافش تحتفل بعيد ميلادها: وُلدت لأكون الحب

احتفلت الفنانة نسرين طافش بعيد ميلادها، والذي يتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، وخضعت لجلسة تصوير نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ظهرت نسرين في الصور مرتدية فستانا من اللون الأحمر، وعلقت "وُلدتُ لأكون الحب، عيد ميلاد سعيد". وهنأها الجمهور، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "ميلاد سعيد نسرين، بحبك، أنتي الحب كله، الملكة، عيد حب سعيد، كل عام وأنتي بألف خير حبيبتي إن شاء الله يكون عام خير وفرحة وسعادة لقلبك".

جدير بالذكر أن نسرين طافش عُرض لها في 2025 فيلم الدشاش أمام النجم محمد سعد، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، كما تنتظر طرح مسلسلها "أنا وهو وهم" والذي يشاركها في بطولته الفنان أحمد صلاح حسني، إخراج زهير قنوع.