بالصور- وزيرة الثقافة تتفقد أعمال البعثة الفرنسية بجزيرة بيجا في أسوان

كتب : إيهاب عمران

04:57 م 14/02/2026
    وزيرة الثقافة فى جزيرة بيجا الأثرية
    مدير آثار أسوان يستقبل وزيرة الثقافة

أسوان - إيهاب عمران:

قامت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اليوم السبت، بزيارة جزيرة بيجا الأثرية بمحافظة أسوان، في أول جولة ميدانية لها بالمحافظة منذ توليها مسؤولية الوزارة.

وتفقدت الوزيرة خلال الزيارة أعمال البعثة الفرنسية العاملة بالجزيرة، والتي تقوم بأعمال تسجيل وتنظيف ورفع مساحي للبوابة الأثرية بجزيرة بيجا، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على المواقع الأثرية وتوثيقها وفق أحدث الأساليب العلمية.

وكان في استقبالها أحمد عبد الظاهر، مدير آثار أسوان، حيث استعرض طبيعة الأعمال التي تنفذها البعثة، والخطوات التي تم إنجازها في مشروع التوثيق والترميم بالموقع الأثري.

وتُعد هذه الزيارة الأولى لوزيرة الثقافة إلى محافظة أسوان عقب توليها مهام منصبها، وتأتي على هامش حضورها مساء اليوم احتفالية ختام مهرجان أسوان الدولي للنحت، الذي يمثل أحد أبرز الفعاليات الثقافية والفنية بالمحافظة، ويستقطب فنانين من مختلف الدول.

