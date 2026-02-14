7 مدن تطفو على الماء.. كيف يعيش سكانها يوميا؟

10 صور لأشهر سجن في العالم يتحول إلى فندق فاخر.. تجربه لا تنسى

كتب - محمود عبده:

تبدو الفكرة أقرب إلى مشهد سينمائي؛ منازل مبنية فوق ركائز خشبية، ممرات مائية بدل الشوارع، وقوارب صغيرة تقوم مقام السيارات.

غير أن هذا النمط من الحياة ليس خيالا، بل واقع تعيشه مجتمعات كاملة حول العالم، اختارت أو اضطرت إلى الاستقرار فوق الماء.

وفقا لصحيفة ديلي ميل، فيما يلي نماذج لمدن وقرى عائمة تحولت إلى ظواهر جغرافية وسياحية فريدة:

فاديوث

تقع جزيرة فاديوث قبالة ساحل السنغال، وهي جزء من بلدة جول-فاديوث.

الجزيرة مغطاة بالكامل تقريبا بأصداف البحر، التي استخدمها السكان عبر قرون في البناء ورصف الطرق وحتى تزيين الواجهات.

ويعرف سكانها بالتعايش الديني الفريد، إذ يعيش المسلمون والمسيحيون جنبا إلى جنب، حتى في المقابر المشتركة.

جانفي

في قلب بحيرة بحيرة نوكوي بدولة بنين، تقع قرية جانفي، أكبر تجمع سكني عائم في أفريقيا.

تأسست القرية بين القرنين السادس عشر والسابع عشر، ويعيش فيها ما بين 20 و30 ألف شخص داخل نحو 3 آلاف منزل مشيد على ركائز خشبية.

يعتمد السكان على الصيد والتنقل عبر قوارب "البيرانو"، بينما تواجه القرية تحديات صحية بسبب البيئة المائية المحيطة.

ميجينجو

جزيرة ميجينجو الصغيرة وسط بحيرة فيكتوريا تحولت إلى بؤرة نزاع بين كينيا وأوغندا بسبب ثروتها السمكية.

صغر مساحتها لم يمنعها من جذب الصيادين والقراصنة وقوات الأمن، في صراع على حقوق الصيد المربحة، ما جعلها واحدة من أكثر "المدن" العائمة توترا في العالم.

ناردين

تبعد مدينة ناردين نحو 15 كيلومترا عن أمستردام، وتشتهر بتصميمها الفريد على شكل نجمة محاطة بخنادق مائية.

المدينة كانت حصنا استراتيجيا في الحروب الأوروبية خلال القرن السابع عشر، واحتلتها فرنسا في عهد لويس الرابع عشر قبل أن تستعيدها هولندا عام 1673.

أوروس

على بحيرة تيتيكاكا في بيرو، يعيش شعب أوروس فوق جزر عائمة يصنعونها من نبات القصب.

تبنى الجزر بطبقات سميكة من القصب وتثبت بالحبال في قاع البحيرة، ويتم تجديدها دوريا بسبب تحلل المواد الطبيعية.

ونحو 500 شخص ما زالوا يحافظون على هذا النمط التقليدي في الحياة، مع إضافة بعض مظاهر الحداثة.

وتشن

تقع وتشن شمال هانغتشو، ضمن منطقة دلتا نهر نهر اليانغتسي.

يعود تاريخ المدينة إلى أكثر من 7 آلاف عام، وتتميز بقنواتها المائية وجسورها الحجرية ومبانيها الخشبية التقليدية.

ويعيش فيها نحو 600 ألف نسمة، وتشكل القنوات شوارعها الرئيسية، فيما تعد أحد أهم مواقع التراث الثقافي في الصين.

جزيرة سانتا كروز ديل أيسلوت

تقع سانتا كروز ديل أيسلوت قبالة سواحل كولومبيا في البحر الكاريبي، وتعد واحدة من أصغر الجزر المأهولة في العالم بمساحة لا تتجاوز 0.0046 ميل مربع.

ورغم صغرها الشديد، يعيش فيها نحو 1200 شخص داخل قرابة 115 منزلا، ما يجعلها من أكثر المناطق كثافة سكانية على وجه الأرض.

الجزيرة بدأت كمأوى مؤقت للصيادين قبل نحو 150 عاما، ثم تحولت تدريجيا إلى مجتمع متكامل يضم مدرسة ومتاجر صغيرة ومقهى.

