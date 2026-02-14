لوك مميز.. 5 صور ومعلومات عن إطلالة ملكة جمال لبنان 2025

ندى كوسا تتألق بلوك غير تقليدي في أحدث ظهور لها



خطفت ملكة جمال لبنان 2025 بيرلا حرب الأنظار بإطلالتها، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها.

ارتدت بيرلا فستانا طويلا باللون الوردي الفاتح، تميز بأنه بقصة الكب بتصميم انسيابي على الجسم، ما منحها مظهرا جذابا وأبرز قوامها بأسلوب بسيط وأنيق.

الفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جان لويس صبجي، والإطلالة تنسيق الاستايلست إيلي مشنتاف.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود من تنفيذ خبير التجميل بسام فتوح.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين، ما أبرز ملامح وجهها بشكل جذاب.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم من علامة "Aurore Ezzedine" للمجوهرات.