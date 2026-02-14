إعلان

مصر للطيران تحتفل بتسلّم أول طائرة إيرباص من طراز "A350-900"

كتب : محمد أبو بكر

01:39 م 14/02/2026

مصر للطيران تحتفل بتسلّم أول طائرة إيرباص من طراز

تشهد صالة 4 بمطار القاهرة الدولي، بعد قليل، احتفالية رسمية تنظمها مصر للطيران بمناسبة تسلم أول طائرة من طراز إيرباص A350-900، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار صفقة استراتيجية تتضمن شراء 16 طائرة من الطراز نفسه، تتسلمها الشركة على مراحل خلال الفترة المقبلة.

يشارك في مراسم الاستقبال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، ورؤساء القطاعات بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة، في خطوة تعكس أهمية الحدث على مستوى قطاع الطيران المدني.

وانضمت الطائرة الجديدة رسميًا إلى أسطول الناقل الوطني، بعد تنفيذ رحلة تشغيل تجريبية باستخدام مزيج من وقود الطيران المستدام (SAF)، في تحرك يعكس توجه الشركة نحو تبني سياسات أكثر استدامة بيئيًا، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالتوازي مع خطة تحديث الأسطول ورفع كفاءته التشغيلية.

وتُعد مصر للطيران أول شركة في شمال أفريقيا تقوم بتشغيل طراز A350-900، ضمن اتفاقها مع شركة إيرباص لضم 16 طائرة من هذا الطراز الحديث، الذي يتميز بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وقدرة على الطيران لمسافات طويلة دون توقف.

مصر للطيران تحتفل بتسلّم أول طائرة إيرباص من طراز

أول طائرة إيرباص من طراز A350-900 مصر للطيران مطار القاهرة الدولي

