مع حلول شهر رمضان، يبدأ كثير من الأطفال في تقليد الكبار والرغبة في الصيام مثلهم، لكن تعويد الطفل على الصيام يحتاج إلى تدرج وحكمة حتى لا يتحول الأمر إلى عبء جسدي أو نفسي.

والتربية الصحيحة تجعل التجربة ممتعة وآمنة في الوقت نفسه.

خطوات أمنة لتدريب الأطفال على الصيام وفق "HealthyChildren".

ابدأ بالتدرج وليس اليوم الكامل

لا تطلب من طفلك الصيام من الفجر حتى المغرب في البداية، بل يمكن البدء بساعات محددة ثم زيادة المدة تدريجيًا حسب قدرته.

احرص على وجبة سحور متكاملة

قدم وجبة تحتوي على بروتين (بيض أو زبادي)، كربوهيدرات معقدة (خبز حبوب كاملة)، وفاكهة، مع كمية كافية من الماء لتقليل الشعور بالجوع والعطش.

راقب حالته الصحية جيدًا

إذا ظهر على الطفل تعب شديد، دوخة، صداع قوي أو خمول غير طبيعي، يجب إنهاء الصيام فورًا، فسلامته أهم من الاستمرار.

اجعل التجربة تشجيعية وليست إجبارية

استخدم أسلوب التحفيز بالكلمات الطيبة أو مكافآت رمزية بسيطة، وابتعد تمامًا عن الضغط أو المقارنة بينه وبين غيره من الأطفال.

وفر له بيئة هادئة خلال النهار

قلل من المجهود البدني الزائد والأنشطة الشاقة، خاصة في الأجواء الحارة، حتى لا يفقد السوائل بسرعة.

اربط الصيام بالقيم وليس الجوع

اشرح له أن الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام، بل هو صبر وأخلاق ومشاركة للآخرين، حتى يشعر بمعناه الحقيقي.