مصدر: عودة حركة المترو إلى طبيعتها بعد عطل بمحطة السادات

كتب : محمد نصار

05:28 م 14/02/2026

مترو الأنفاق

كشف مصدر بمترو الأنفاق، تفاصيل العطل الفني الذي ضرب الخط الأول مساء اليوم السبت.

وقال المصدر لمصراوي إنه حدث عطل فني بمحطة السادات في الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، مؤكدًا أنه جرى التعامل مع العطل بشكل فوري من قِبل فرق الطوارئ والصيانة.

وأضاف المصدر، أن الحركة تأثرت بشكل مؤقت داخل المحطة، قبل أن تعود إلى طبيعتها بالكامل، موضحًا أن حركة القطارات منتظمة حاليًا في الاتجاهين، ولا توجد أي تأثيرات على انتظام الخدمة بباقي المحطات.

