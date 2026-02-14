مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

سانت إيلوا لوبوبو

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

زيسكو

كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

زد

جميع المباريات

إعلان

إشادة وطلبان.. ييس توروب يكشف كواليس حديثه مع إمام عاشور

كتب : هند عواد

03:59 م 14/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور (2) (1)
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور (3) (1)
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور في مران الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس حديثه مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، بعد عودته من الإيقاف.

وكان الأهلي قرر إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه، بسبب تغيبه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا، دون سبب.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الجيش الملكي المغربي: "تحدثت مع إمام عاشور أمس وطالبته بالنظر إلى المستقبل والتعلم من أي أخطاء".

وأشاد ييس توروب بالأداء الذي قدمه إمام عاشور مع الأهلي طوال الفترة الماضية.

يستعد الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي، في السادسة مساء غدا الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي الأهلي والجيش الملكي المغربي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إشادة وطلبان.. ييس توروب يكشف كواليس حديثه مع إمام عاشور
مصراوي ستوري

إشادة وطلبان.. ييس توروب يكشف كواليس حديثه مع إمام عاشور
10 صور.. نسرين طافش تحتفل بعيد ميلادها: وُلدت لأكون الحب
زووم

10 صور.. نسرين طافش تحتفل بعيد ميلادها: وُلدت لأكون الحب
سقوط مادورو في "فخ" الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل جديدة حول العملية الأمريكية
شئون عربية و دولية

سقوط مادورو في "فخ" الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل جديدة حول العملية الأمريكية
مصر للطيران تحتفل بتسلّم أول طائرة إيرباص من طراز "A350-900"
أخبار مصر

مصر للطيران تحتفل بتسلّم أول طائرة إيرباص من طراز "A350-900"
نصائح وتحذيرات.. كيف تشتري الذهب "أونلاين" بأمان؟
اقتصاد

نصائح وتحذيرات.. كيف تشتري الذهب "أونلاين" بأمان؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان