إشادة وطلبان.. ييس توروب يكشف كواليس حديثه مع إمام عاشور

كشف ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس حديثه مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، بعد عودته من الإيقاف.

وكان الأهلي قرر إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه، بسبب تغيبه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا، دون سبب.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الجيش الملكي المغربي: "تحدثت مع إمام عاشور أمس وطالبته بالنظر إلى المستقبل والتعلم من أي أخطاء".

وأشاد ييس توروب بالأداء الذي قدمه إمام عاشور مع الأهلي طوال الفترة الماضية.

يستعد الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي، في السادسة مساء غدا الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.