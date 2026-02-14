إعلان

قبل عيد الحب.. إزاي تختار هدية مناسبة لشريكك؟

كتب : نرمين ضيف الله

11:00 ص 14/02/2026

عيد الحب

مع اقتراب عيد الحب، يبدأ كثيرون في البحث عن الهدية المثالية التي تعبر عن مشاعرهم دون مبالغة أو حيرة، اختيار الهدية المناسبة لا يعتمد على سعرها بقدر ما يعتمد على فهم شخصية شريكك واهتماماته.

إزاي تختار هدية مناسبة لشريكك وفق "Psychology Today".

افهم شخصية شريكك أولًا

هل هو عملي أم عاطفي؟ يحب المفاجآت أم يفضّل الأشياء البسيطة؟، تحديد نمط شخصيته يسهل عليك تضييق الخيارات واختيار هدية تعبر عنه فعلًا.

انتبه لتفاصيل اهتماماته

راقب ما يتحدث عنه كثيرًا، أو الأشياء التي يرغب في شرائها ولم يفعل، هدية مرتبطة بهوايته المفضلة (كتاب، قطعة رياضية، أداة فنية) ستكون أكثر تأثيرًا من هدية تقليدية.

لا تستهين بقيمة الهدية الرمزية

رسالة مكتوبة بخط يدك، إطار صورة يجمعكما، أو تذكار يحمل ذكرى خاصة قد يكون أعمق تأثيرًا من هدية باهظة الثمن.

حدد ميزانيتك بذكاء

لا تجعل المناسبة عبئًا ماليًا عليك، الأهم هو المعنى والاهتمام، وليس المبلغ المدفوع.

فكر في تجربة مشتركة

أحيانًا تكون أفضل هدية هي قضاء وقت مميز معًا، عشاء بسيط، نزهة مفاجئة، أو نشاط تحبانه سويًا، الذكريات تدوم أكثر من الأشياء.

التغليف وطريقة التقديم تصنع الفرق

حتى أبسط الهدايا تصبح مميزة إذا قُدمت بطريقة مبتكرة أو في توقيت مفاجئ.

