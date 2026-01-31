ضبط عامل تعدى بسلاح أبيض على طالب داخل صالة رياضية بالشرقية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على آخر باستخدام سلاح أبيض، محدثًا إصابته داخل إحدى الصالات الرياضية بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 يناير الجاري، تلقى مركز شرطة منيا القمح بلاغًا من طالب، مصاب بجرح قطعي بالظهر، مقيم بدائرة المركز، أفاد فيه بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب المزاح أثناء تواجدهما بإحدى الصالات الرياضية بدائرة المركز.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عامل مقيم بذات الدائرة، وبحوزته الأداة المستخدمة في التعدي، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.