إعلان

ضبط عامل تعدى بسلاح أبيض على طالب داخل صالة رياضية بالشرقية

كتب : مصراوي

10:27 م 31/01/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على آخر باستخدام سلاح أبيض، محدثًا إصابته داخل إحدى الصالات الرياضية بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 يناير الجاري، تلقى مركز شرطة منيا القمح بلاغًا من طالب، مصاب بجرح قطعي بالظهر، مقيم بدائرة المركز، أفاد فيه بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب المزاح أثناء تواجدهما بإحدى الصالات الرياضية بدائرة المركز.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عامل مقيم بذات الدائرة، وبحوزته الأداة المستخدمة في التعدي، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة سلاح أبيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من الكرسي المتحرك إلى البرلمان.. حكاية جهاد بطلة السباحة التي كسرت المستحيل
علاقات

من الكرسي المتحرك إلى البرلمان.. حكاية جهاد بطلة السباحة التي كسرت المستحيل
لجنة تحكيم "دولة التلاوة" تعلن نتائج الحلقة الـ24 بعد منافسة قوية
أخبار مصر

لجنة تحكيم "دولة التلاوة" تعلن نتائج الحلقة الـ24 بعد منافسة قوية
رمضان 2026.. 15 صورة لـ دينا الشربيني في كواليس "اتنين غيرنا"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. 15 صورة لـ دينا الشربيني في كواليس "اتنين غيرنا"
لميس الحديدي: العمرة فرصة لاستعادة الذات وسط الأحداث اليومية
أخبار مصر

لميس الحديدي: العمرة فرصة لاستعادة الذات وسط الأحداث اليومية
ربما لم ترها من قبل.. أغرب 5 حيوانات في العالم (صور)
علاقات

ربما لم ترها من قبل.. أغرب 5 حيوانات في العالم (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي