ضبط سائق ميكروباص متهم بالتعدي على سيدة ورفض توصيلها بالجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة "ميكروباص" تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي بالتعدي عليها بالسب ورفض إنزالها بمكان وصولها بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 29 يناير الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر من الشاكية، مقيمة بدائرة قسم ثان أكتوبر، بتضررها من قائد السيارة لقيامه بالتعدي عليها بالسب ورفضه إنزالها بمكان وصولها، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما خلال استقلالها السيارة بصحبته لتوصيلها لأحد الأماكن بدائرة القسم.

وأمكن تحديد السيارة وقائدها، وهو سائق مقيم بمحافظة القليوبية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نتيجة الخلافات القائمة.

وتم التحفظ على السيارة الميكروباص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، وتولت النيابة العامة التحقيق.