72 ساعة عناق بلا نوم.. رقم قياسي غريب في موسوعة جينيس"صور"

كتب - محمود عبده:

05:00 م 30/01/2026
    72 ساعة عناق بلا نوم
    الناشطة البيئية تروفينا موثوني
    الناشطة البيئية تروفينا موثوني
    72 ساعة عناق بلا نوم

في زمن تتزايد فيه التحذيرات من تدهور البيئة، اختارت ناشطة شابة أن تعبر عن رسالتها بطريقة غير تقليدية، عبر فعل رمزي تحول إلى إنجاز عالمي لافت، أعاد تسليط الضوء على العلاقة بين الإنسان والطبيعة، ليس بالشعارات، بل بالفعل.

وسجلت الناشطة البيئية الكينية تروفينا موثوني اسمها في موسوعة الأرقام القياسية، بعدما نجحت في تحقيق أطول مدة عناق متواصل لشجرة في التاريخ، بلغت 72 ساعة دون انقطاع، في إنجاز وصف بالاستثنائي على مستوى الوعي البيئي العالمي، وفق "Times of India".

الناشطة البالغة من العمر 22 عاما استعادت صدارة الترتيب العالمي، بعد منافسة شهدت تغيرات متلاحقة خلال العامين الماضيين.

72 ساعة عناق بلا نوم

وبدأ السباق في عام 2024 عندما حققت الأوغندية إيمان باتريشيا أريوكوت رقما بلغ 16 ساعة، قبل أن يرفعه الغاني عبد الحكيم أول إلى 24 ساعة.

وفي فبراير 2025 دخلت موثوني المنافسة مسجلة 48 ساعة، لكن الغاني فريدريك بواكي انتزع الصدارة مؤقتا بـ 50 ساعة، قبل أن تعود الكينية وتحسم اللقب بإنجاز تجاوز ثلاثة أيام كاملة.

وأوضحت الناشطة، التي تشغل منصب سفيرة حملة "15 مليار شجرة"، أن أصعب ما واجهته خلال التحدي كان مقاومة النوم، مؤكدة أن التحمل الحقيقي لا يقوم على الحرمان، بل على فهم حدود الجسد واحترامها.

وبحسب القواعد المعتمدة من موسوعة غينيس، سمح للناشطة بخمس دقائق راحة عن كل ساعة، مع تواجد سيارة إسعاف في الموقع تحسبا لأي طارئ صحي.

وأكدت موثوني أن هدفها لا يقتصر على تحطيم الأرقام القياسية، بل يتمثل في إيصال رسالة مفادها أن حماية الكوكب تبدأ بالحب والارتباط العاطفي بالطبيعة، لا بالأوامر والتعليمات فقط.

