تصرف غريب في الجو.. سيدة تثير فوضى داخل طائرة (فيديو)

اندلعت فوضى على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى موسكو، بعد أن رفضت امرأة اتباع قواعد السلوك الأساسية على متن الطائرة.

وبحسب "نيوز كورب أستراليا"، نقلا عن إيست تو ويست نيوز، قال شهود عيان إن المشكلة بدأت بعد دقائق من الإقلاع عندما وضعت امرأة، يعتقد أنها روسية، قدميها على ظهر مقعد الدرجة السياحية الذي أمامها.

وتصاعد الموقف عندما قامت الراكبة الجالسة أمامها بإمالة مقعدها للخلف، ما أثار ردة فعل غاضبة من المرأة الجالسة خلفها، بحسب ndtv.

ورغم الطلبات المتكررة من الركاب الآخرين وطاقم الطائرة، رفضت المرأة إنزال قدميها، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام، وزُعم أنها هزت مسند رأس المقعد بقدميها، وفي لحظة ما صفقت بحذائها الرياضي فوق رأس المرأة التي أمامها، ما أجبرها على الانحناء للأمام أثناء محاولتها العمل على حاسوبها المحمول.

وفي مقطع فيديو انتشر لاحقا على نطاق واسع، سُمع الراكب المتضرر يقول: "هذه هي الحرية، أنتم لا تفهمونها... حرية يسلبها الآخرون"، كما نقلت عنه شبكة East2West News .

وعلّق رجل قريب من السيدة: "هذه درجة رجال الأعمال"، بينما علقت امرأة أخرى: "هذا لا يحدث إلا في روسيا".

وبحسب ما ورد، اشتكى ركاب روس آخرون على متن الطائرة من أنهم يسافرون في "درجة عدم الراحة".

وبحسب الفيديو المنتشر للحادثة، التزمت المرأة التي كانت محورها الصمت طوال الجدال، وتشير التقارير إلى أنها رُفض طلبها بترقية مقعدها، فكانت تحتج بمد ساقيها كما لو كانت في درجة رجال الأعمال.

وقال أحد الركاب لوسائل الإعلام : "لقد حاولوا إقناعها مرارا وتكرارا، إنها لا تريد تحريك ساقيها، الناس يجنون."

وذكرت وكالة أنباء ماش، أن المرأة أنزلت قدميها في النهاية بعد أن انحنى أحد أفراد طاقم الطائرة للتحدث معها.

يُعد هذا الحادث الأخير في سلسلة من الحوادث الغريبة التي وقعت أثناء الرحلات الجوية والتي تم الإبلاغ عنها على مستوى العالم، وذلك بعد عدة حوادث مماثلة في الماضي.

Imagine reclining your seat and the person behind puts their FEET on it like a footrest 😩



This Video back passenger snaps when front passenger reclines her seat.

Recline your right, but feet on the headrest touching? Gross violation.

I'd lose it if someone footrested my… pic.twitter.com/AH7gOZHReo — Fahad Naim (@Fahadnaimb) January 28, 2026