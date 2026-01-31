شعبة المحمول: تصريحات حمد النبراوي تعبر عن رأيه الشخصي ولا تمثلنا

قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية، إن حمد النبراوي الذي يقدم نفسه على أنه عضو في الشعبة، أساء بشكل كبير للمصريين المقيمين في الخارج عبر تصريحات مثيرة للجدل بشأن فرض رسوم على الهواتف الواردة من الخارج.

وأضاف "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن النبراوي ليس عضوًا في هيئة مكتب الشعبة، وبالتالي ليس من حقه إصدار أي تصريحات رسمية نيابة عنها، مؤكدًا أن الشعبة قد أصدرت بيانًا واضحًا تتفي من هذه التصريحات وتؤكد أنها آراء شخصية.

وتحدث نائب رئيس الشعبة بحزم عن مكانة المصريين بالخارج، قائلاً: "دول إخواتنا وأهالينا.. ويكفي الغربة اللي هم فيها وإنهم سايبين أهلهم علشان يوفروا لهم حياة كريمة"، مشددًا على أن الحديث عنهم بهذه الطريقة "غير مقبول"، وأن جميع أعضاء الشعبة يستاءون من هذه التصريحات التي لا تعبر عنهم.

وكشف رمضان عن حدوث زيادات في أسعار بعض الهواتف المحمولة بنسب تتراوح بين 5% و20%، داعيًا إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلين عن شعبة المحمول وجهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، لمتابعة ومراقبة عملية التسعير التي تتبعها الشركات العاملة في السوق.

وأشار إلى أن هذه الشركات تحصل على امتيازات وتسهيلات كبيرة من الدولة، معتبرًا أنه من المنطقي أن تعود هذه الامتيازات بالنفع الملموس على المواطن من خلال أسعار عادلة، وليس العكس.