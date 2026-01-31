إعلان

حماس: نتنياهو يراوغ للتهرب من التزاماته ويسعى لمواجهة عسكرية

كتب : مصراوي

10:28 م 31/01/2026

عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الطوخي

اتهم القيادي في حركة حماس محمد نزّال، الاحتلال الإسرائيلي بالمراوغة والسعي للتنصل من العهود والمواثيق والالتزامات المبرمة.

وأوضح نزّال في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، السبت، أن الاحتلال يحاول جر المقاومة للرد على انتهاكاته بهدف إيجاد ذريعة لاستمرار إغلاق معبر رفح، مؤكدا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى للتصعيد من أجل الوصول لمواجهة عسكرية.

وشدد القيادي في حماس، على ضرورة الضغط على الإدارة الأمريكية لردع نتنياهو، الذي يسعى لتدمير وإفشال اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الحركة في تواصل مستمر مع الوسطاء في الدوحة والقاهرة، ومع الجانب التركي، كما تبحث مع الفصائل الفلسطينية الوصول إلى موقف وطني شامل.

واعتبر نزّال، أن فتح معبر رفح ودخول "لجنة إدارة القطاع" يمثل أول مسمار في محاولات نتنياهو الرامية لإفشال اتفاق التهدئة، مؤكدا أهمية الموقفين القطري والمصري في هذه المرحلة للضغط على الاحتلال ومنعه من تقويض الجهود المبذولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد نزال حماس نتنياهو اتفاق غزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي
أخبار مصر

السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
زووم

"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل إيجابياً مع يانج أفريكانز
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل إيجابياً مع يانج أفريكانز
شعبة المحمول: تصريحات حمد النبراوي تعبر عن رأيه الشخصي ولا تمثلنا
اقتصاد

شعبة المحمول: تصريحات حمد النبراوي تعبر عن رأيه الشخصي ولا تمثلنا
لحظة بلحظة.. ليفربول 2 ضد 1 نيوكاسل يونايتد .. نهاية الشوط الأول
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. ليفربول 2 ضد 1 نيوكاسل يونايتد .. نهاية الشوط الأول

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي