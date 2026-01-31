حماس: نتنياهو يراوغ للتهرب من التزاماته ويسعى لمواجهة عسكرية

كتب- محمود الطوخي

اتهم القيادي في حركة حماس محمد نزّال، الاحتلال الإسرائيلي بالمراوغة والسعي للتنصل من العهود والمواثيق والالتزامات المبرمة.

وأوضح نزّال في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، السبت، أن الاحتلال يحاول جر المقاومة للرد على انتهاكاته بهدف إيجاد ذريعة لاستمرار إغلاق معبر رفح، مؤكدا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى للتصعيد من أجل الوصول لمواجهة عسكرية.

وشدد القيادي في حماس، على ضرورة الضغط على الإدارة الأمريكية لردع نتنياهو، الذي يسعى لتدمير وإفشال اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الحركة في تواصل مستمر مع الوسطاء في الدوحة والقاهرة، ومع الجانب التركي، كما تبحث مع الفصائل الفلسطينية الوصول إلى موقف وطني شامل.

واعتبر نزّال، أن فتح معبر رفح ودخول "لجنة إدارة القطاع" يمثل أول مسمار في محاولات نتنياهو الرامية لإفشال اتفاق التهدئة، مؤكدا أهمية الموقفين القطري والمصري في هذه المرحلة للضغط على الاحتلال ومنعه من تقويض الجهود المبذولة.