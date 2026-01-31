الداخلية تكشف تفاصيل فيديو خطف طفل بالشرقية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام شخصين يستقلان سيارة ملاكي باختطاف أحد الأطفال بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 29 الجاري، تلقى قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بتضررها من طليق نجلتها وشقيقه، مقيمين بمحافظة الشرقية، لقيامهما بالحضور إلى مسكنها بدعوى رؤية نجل الأول، والذي يقيم برفقتها في حضانتها عقب طلاق نجلتها وزواجها من آخر.

وأضافت المُبلِّغة أنه أثناء ذلك نشبت مشادة بينها وبين المتهمين، قام على إثرها طليق نجلتها باصطحاب الطفل عنوة داخل سيارة ملاكي، وأثناء محاولتها اللحاق بالسيارة اصطدمت بجانبها، ما أسفر عن إصابتها بسحجات متفرقة بالجسم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة ومرتكبي الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، معللين ذلك بوجود خلافات حول رؤية وحضانة الطفل المشار إليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.