"طائرات وفلفل".. حيلة غريبة من اليابان لإبعاد الدببة عن السكان

شرعت السلطات المحلية في عدد من المناطق الريفية اليابانية في اعتماد طائرات مسيرة مزودة بمكبرات صوت، وأضواء تحذيرية، وحتى بخاخات فلفل، في محاولة لردع الدببة ومنع اقترابها من التجمعات السكنية.

ويأتي هذا التوجه بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في حوادث دخول الدببة إلى القرى والمدن الصغيرة، في ظل تراجع موائلها الطبيعية وشح مصادر الغذاء، ما دفعها إلى الاحتكاك المتزايد بالبشر، وفق ما أورده موقع TBS News Dig.

وفي إطار التجارب الميدانية، نفذت بلدية مدينة إيشينوماكي بمحافظة مياجي عرضا عمليا لاختبار فعالية هذه التقنية، حيث جرى استخدام شخص يرتدي زيا يحاكي شكل الدب، لقياس مدى استجابة الحيوان للطائرة المسيرة.

وأظهر العرض الطائرة وهي تحلق فوق الهدف قبل أن تتوقف للحظات وتطلق رذاذ الفلفل من الأعلى، في محاكاة توضح قدرة النظام على إخافة الدببة وإبعادها دون تعريض السكان أو فرق التدخل للخطر.

وكانت وزارة البيئة اليابانية قد نبهت إلى بلوغ هجمات الدببة مستويات قياسية، مع تسجيل عشرات الإصابات الخطيرة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب وقوع وفيات في بعض المناطق خلال مواسم النشاط المرتفع.

ودفع تصاعد هذه الحوادث السلطات إلى اللجوء لأساليب مبتكرة، شملت توعية الأطفال بحمل زجاجات بلاستيكية لإحداث أصوات أثناء الذهاب إلى المدارس، إضافة إلى الاستعانة بقوات الدفاع الذاتي اليابانية للمساعدة في رصد الدببة والتعامل معها في المناطق المتضررة.

وفي العام الماضي، أعلن باحثون يابانيون عن تطوير نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمناطق وزمان ظهور الدببة قرب التجمعات السكنية، بما يساعد الجهات المختصة على التحرك الاستباقي.

ورغم أن استخدام الطائرات المسيرة لا يزال في مرحلته التجريبية، يرى مسؤولون أنها قد تشكل حلا عمليا طويل الأمد، خاصة في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد الصيادين المرخصين، وصعوبة السيطرة على تحركات الحياة البرية في البلاد.

