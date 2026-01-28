إعلان

"طائرات وفلفل".. حيلة غريبة من اليابان لإبعاد الدببة عن السكان

كتب : مصراوي

10:30 م 28/01/2026

دب - صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شرعت السلطات المحلية في عدد من المناطق الريفية اليابانية في اعتماد طائرات مسيرة مزودة بمكبرات صوت، وأضواء تحذيرية، وحتى بخاخات فلفل، في محاولة لردع الدببة ومنع اقترابها من التجمعات السكنية.

ويأتي هذا التوجه بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في حوادث دخول الدببة إلى القرى والمدن الصغيرة، في ظل تراجع موائلها الطبيعية وشح مصادر الغذاء، ما دفعها إلى الاحتكاك المتزايد بالبشر، وفق ما أورده موقع TBS News Dig.

وفي إطار التجارب الميدانية، نفذت بلدية مدينة إيشينوماكي بمحافظة مياجي عرضا عمليا لاختبار فعالية هذه التقنية، حيث جرى استخدام شخص يرتدي زيا يحاكي شكل الدب، لقياس مدى استجابة الحيوان للطائرة المسيرة.

وأظهر العرض الطائرة وهي تحلق فوق الهدف قبل أن تتوقف للحظات وتطلق رذاذ الفلفل من الأعلى، في محاكاة توضح قدرة النظام على إخافة الدببة وإبعادها دون تعريض السكان أو فرق التدخل للخطر.

وكانت وزارة البيئة اليابانية قد نبهت إلى بلوغ هجمات الدببة مستويات قياسية، مع تسجيل عشرات الإصابات الخطيرة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب وقوع وفيات في بعض المناطق خلال مواسم النشاط المرتفع.

ودفع تصاعد هذه الحوادث السلطات إلى اللجوء لأساليب مبتكرة، شملت توعية الأطفال بحمل زجاجات بلاستيكية لإحداث أصوات أثناء الذهاب إلى المدارس، إضافة إلى الاستعانة بقوات الدفاع الذاتي اليابانية للمساعدة في رصد الدببة والتعامل معها في المناطق المتضررة.

وفي العام الماضي، أعلن باحثون يابانيون عن تطوير نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمناطق وزمان ظهور الدببة قرب التجمعات السكنية، بما يساعد الجهات المختصة على التحرك الاستباقي.

ورغم أن استخدام الطائرات المسيرة لا يزال في مرحلته التجريبية، يرى مسؤولون أنها قد تشكل حلا عمليا طويل الأمد، خاصة في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد الصيادين المرخصين، وصعوبة السيطرة على تحركات الحياة البرية في البلاد.

أقرأ أيضًا:

خضار يقوي القلب والمناعة والعظام.. احرص على تناوله

تتخلص من الديون.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي بداية فبراير

بـ 900 مليون دولار.. أشهر تيك توكر في العالم يبيع صورة وجهه

ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول؟.. احذر المخاطر

عادة طحن الأسنان.. إليك الأعراض والأسباب وطرق الوقاية

دب إبعاد الدبب بخاخات فلفل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اللاعبون يتعرضون لضغوط".. أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على بتروجيت
رياضة محلية

"اللاعبون يتعرضون لضغوط".. أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على بتروجيت

"الحنية شعارها".. 4 أبراج تقع في الحب بسرعة
علاقات

"الحنية شعارها".. 4 أبراج تقع في الحب بسرعة

المستشار الألماني: أيام النظام الإيراني باتت معدودة
شئون عربية و دولية

المستشار الألماني: أيام النظام الإيراني باتت معدودة
الحرس الثوري الإيراني: لدينا خطط عمل تجاه جميع سيناريوهات العدو
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني: لدينا خطط عمل تجاه جميع سيناريوهات العدو

"تسديدة العقرب".. 10 صور من فرصة آدم كايد الضائعة أمام بتروجيت
رياضة محلية

"تسديدة العقرب".. 10 صور من فرصة آدم كايد الضائعة أمام بتروجيت

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون