اختل مقود القيادة.. إصابة 3 أشخاص بانقلاب موتوسيكل في الدقهلية

كتب : رامي محمود

12:26 ص 29/01/2026

اختل مقود القيادة.. إصابة 3 أشخاص بانقلاب موتوسيكل

الدقهلية - رامي محمود:

أُصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انقلاب موتوسيكل كانوا يستقلونه على طريق عزبة النمر بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني عبيد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى العقيد جمال محمود السيد، مأمور مركز شرطة بني عبيد، بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل ووجود مصابين بطريق عزبة النمر.

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز بقيادة الرائد محمد صلاح، رئيس المباحث، مع سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال مقود القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب الموتوسيكل وإصابة ثلاثة أشخاص، وهم: عبد الرحمن السيد طلبة، 19 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وإبراهيم محمد إبراهيم، 20 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعبد الرحمن سمير عسكر، 15 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مع اشتباه بكسر في الركبة اليسرى.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى بني عبيد التخصصي لتلقي العلاج، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

