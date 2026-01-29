إعلان

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة بعربة كارو بالدقهلية

كتب : رامي محمود

12:31 ص 29/01/2026

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة - أرشيفية

الدقهلية - رامي محمود:

أُصيب 5 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وعربة كارو على طريق قرية منشأة صبري أبو علم بمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى تمي الأمديد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى العقيد محمد أبوبكر حسان، مأمور مركز شرطة تمي الأمديد، بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين على الطريق المشار إليه.

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بعربة كارو.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وهم: السيد محمد عودة، 50 عامًا، مصاب باشتباه كسر في اليد اليسرى وجرح قطعي بالجبهة، أحمد السيد محمد، 10 سنوات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد عبد المنعم عنتر، 13 عامًا، مصاب باشتباه كسر في اليد اليمنى، ومحمد عيد عويد، 13 عامًا، مصاب باشتباه خلع في اليد اليسرى، وعمر عصام محمد، 22 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

