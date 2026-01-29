10 معلومات عن المركز النفسي وخدماته الطلابية بجامعة القاهرة الأهلية

شهدت جامعة القاهرة الأهلية افتتاح مركز الدعم النفسي والإرشاد الأكاديمي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة والمكلف برئاسة جامعة القاهرة الأهلية، ويبدأ المركز نشاطه يوميا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، بهدف تعزيز صحة الطلاب النفسية وتحسين خبراتهم وتجاربهم الجامعية.

وفيما يلي أهم 10 معلومات عن المركز:

١- يقدم المركز جلسات دعم نفسي فردية وإرشاد تساعد الطالب على التعامل مع القلق والتوتر وضغوط الدراسة إدارة اكتئاب الخفيف، والمزاج المتقلب.

٢- مواجهة الخوف من الامتحانات، ورفع الثقة بالنفس وتحسين تقدير الذات، وتحسين المهارات الاجتماعية والتواصل والدعم النفسي في حالة فقدان الدافعية، والإحباط وتكرار الفشل، وصعوبات التكيف مع الحياة الجامعية.

٤- التدريب على مهارات التحكم في الانفعالات، وإدارة الغضب، والتفكير الإيجابي الواقعي، وحل المشكالت واتخاذ القرار.

٥- توجيه من يحتاج لخدمات طبية نفسية علاجية بالتوجه للعيادات المختصة بالقصر العيني.

٦- يقدم المركز دعمل أكاديميا يساعد الطالب على تنظيم الوقت ووضع خطة مذاكرة فّعالة.

٧- تحسين مهارات الاستذكار والتركيز واًلنتباه وعلاج التسويف الدراسي وتأجيل المهام وتطوير مهارات التعلم الذاتي، وتحسين الأداء في التفاعل الاجتماعي مع الأساتذة والزملاء، وعمل العروض التقديمية أمام الزملاء والاستعداد للاختبارات، وتقديم إرشاد للطالب في حالات انخفاض التحصيل الدراسي، وصعوبة فهم المقررات، وتكرار الرسوب أو التعثر الدراسي.

٨- مساعدة الطالب الجدد على الاندماج في الحياة الجامعية دعم مهارات التوازن بين الدراسة والحياة الشخصية، والتعامل مع الضغوط االجتماعية داخل الجامعة، وتحسين جودة الحياة الجامعية والوقاية من الاحتراق الدراسي وصعوبات التحصيل.

9- المساعدة على إدارة الضغوط النفسية، مهارات الاستعداد للامتحانات، بناء الثقة بالنفس، إدارة الوقت.

10- مهارات التفكير الناقد وحل المشكلات الخصوصية والسرية جميع خدمات المركز تقدم في إطار من السرية التامة، واحترام خصوصية الطالب.

