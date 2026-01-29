واقعة مأساوية.. طالب يُنهي حياته بمنطقة التعاون بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة مأساوية، بعدما أقدم طالب يبلغ من العمر 12 عامًا على إنهاء حياته داخل منزل أسرته بمنطقة التعاون، ما أثار حالة من الحزن والأسى بين الأهالي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بلاغًا بالعثور على جثمان الطالب، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ. وبالفحص، تبين عدم وجود شبهة جنائية، وأن الواقعة تعود إلى إقدام الطفل على إنهاء حياته، متأثرًا بواقعة سابقة تخص شقيق والده.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطفل كان يمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، فيما أفادت أسرته بأنه كان كثير الحديث عن عمه الراحل، دون إدراك لعواقب ما أقدم عليه.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها القانونية وأصدرت التصريح بالدفن بعد استكمال كافة الإجراءات.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي منطقة التعاون، وسط مطالبات بتكثيف الدعم النفسي للأطفال والمراهقين، ورفع الوعي بأهمية المتابعة الأسرية لحمايتهم من الضغوط النفسية.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.