دون خدمات أو موظفين.. قصة محطة القطار الأكثر عزلة في العالم (صور)

هل سمعت يوما ما عن محطة القطار الأكثر عزلة في العالم؟، إنها محطة سيريو ميهاراشي، محطة قطار صغيرة غير مأهولة تقع في إيواكوني، محافظة ياماجوتشي، على خط نيشيكيكاوا سيريو في غرب اليابان.

لا تخدم أي بلدة

وعلى عكس معظم محطات القطار، فهي لا تخدم أي بلدة أو قرية أو مدرسة أو منطقة سكنية، لا يوجد بها طريق بري ولا توجد بها أي مستوطنات محيطة.

افتتاح بهدف السياحة والمشاهدة

تم إنشاء المحطة فقط كمنصة مشاهدة خلابة تطل على نهر نيشيكي والوادي المحيط به المكسو بالغابات، ومنذ افتتاحها في عام 2019، غالباً ما توصف محطة سيريو ميهاراشي بأنها واحدة من أكثر محطات القطارات النشطة عزلة أو "وحدة" في العالم.

وتقع محطة سيريو ميهاراشي على طول خط نيشيكيكاوا سيريو، وهو خط سكة حديد ريفي تديره شركة نيشيكيكاوا للسكك الحديدية، يمر الخط عبر تضاريس جبلية في محافظة ياماجوتشي، متتبعًا مجرى نهر نيشيكي بين كاوانيشي ونيشيكيتشو.

منطقة قليلة السكان وكثيفة الغابات

والمنطقة المحيطة بالمحطة قليلة السكان وكثيفة الغابات، ولا توجد طرق قريبة تؤدي مباشرة إلى رصيف المحطة، ولا يمكن الوصول إليها إلا بالقطار، أو في بعض الحالات، بالقارب النهري على طول نهر نيشيكي، وبسبب هذه العزلة، لا تستخدم المحطة كنقطة دخول أو خروج للمجتمعات المجاورة.

ويُتوقع من الركاب الذين ينزلون من القطار البقاء داخل منطقة الرصيف وانتظار القطار التالي المقرر، تم إنشاء محطة سيريو ميهاراشي (والتي تترجم إلى "منظر النهر الصافي") كجزء من مبادرة سياحية إقليمية تهدف إلى تشجيع السفر عبر المناظر الطبيعية الخلابة على طول خط نيشيكيكاوا سيريو وإبراز جمال وادي نهر نيشيكي.

الاستمتاع بمشاهدة النهر

وصممت السلطات المحلية وشركة السكك الحديدية المحطة لتوفير مكان للزوار للتوقف والاستمتاع بمشاهدة النهر والتقاط الصور قبل مواصلة رحلتهم.

تصميم بسيط ومناظر خلابة

وتتألف المحطة من رصيف واحد، ولا توجد بها شبابيك تذاكر أو آلات بيع أو دورات مياه أو مرافق تجارية، يرتفع الرصيف فوق ضفة النهر، ما يوفر إطلالة بانورامية على نهر نيشيكي في الأسفل، كما لا يوجد موظفون في المحطة، ولا توجد بوابات خروج تؤدي إلى المدينة أو ممرات مشاة إلى المستوطنات المجاورة.

ولا تتوقف جميع قطارات خط نيشيكيجاوا سيريو في محطة سيريو ميهاراشي، بل تتوقف فيها بعض القطارات المحلية فقط، كما أن حركة القطارات ليست متكررة.

لذا، ينصح الزوار الذين يخططون للتوقف هناك بالتحقق من جداول المواعيد مسبقًا، حيث قد تطول فترات الانتظار بين القطارات، خاصة خارج مواسم الذروة السياحية.

وجهة فريدة لمحبي الطبيعة

واستقطبت المحطة اهتمام المسافرين المحليين والدوليين بفضل تصميمها الفريد وعزلتها، فهي محطة تقع في منطقة نائية، ويأتي الزوار عادةً من أجل:

الاستمتاع بالمناظر الطبيعية على طول خط نيشيكيكاوا سيريو.

تصوير النهر والغابة المحيطة به.

بزيارة إحدى أكثر محطات الطاقة العاملة عزلة في اليابان.

ويتوقع من ركاب محطة سيريو ميهاراشي البقاء داخل منطقة الرصيف طوال الوقت، توجد حواجز أمان، ويمنع على الزوار الاقتراب من القضبان أو محاولة الوصول إلى الغابة المحيطة وضفاف النهر.

