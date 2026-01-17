إعلان

بعد وفاتها.. معلومات وصور عن بلوجر الصينية تشانج تشون

كتب : أسماء مرسي

01:30 م 17/01/2026
    توفيت المؤثرة الصينية في مجال الموضة والأزياء، تشانغ تشون، عن عمر ناهز 29 عاما

توفيت المؤثرة الصينية في مجال الموضة والأزياء، تشانغ تشون، عن عمر ناهز 29 عاما، إثر مضاعفات صحية مرتبطة بالقلب، في خبر صادم أثار موجة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي.

تأكيد الوفاة وجنازة في شنجهاي

أكدت والدة تشانج تشون نبأ الوفاة، مشيرة إلى أن ابنتها رحلت بشكل مفاجئ.

وقالت إن الوفاة جاءت بشكل غير متوقع، لافتة إلى أن تشانج كانت تعاني من مشكلة قلبية، إضافة إلى عادة السهر لفترات طويلة، ما يكون أسهم في تدهور حالتها الصحية، وفقا لموقع "perthnow".

تدهور صحي مفاجئ

تعرضت تشانج، المعروفة على مواقع التواصل باسم "ني دي دو كو"، لوعكة صحية مفاجئة، نُقلت على إثرها إلى المستشفى على وجه السرعة، إلا أن محاولات الأطباء لإنقاذها باءت بالفشل.

انطلاقة لافتة في عالم الموضة

برز اسم تشانج تشون في عام 2018، بعدما اشتهرت بمشاركة صور لإطلالات أزياء الشارع التي جمعت فيها بين الملابس العصرية والأحذية الرياضية الجريئة، ما أكسبها لقب "إلهة الأحذية الرياضية".

وساهم أسلوبها الأنيق والمنظم كطالبة جامعية في تميزها داخل مشهد الموضة في الصين، لتنجح في تكوين قاعدة جماهيرية تجاوزت مليون متابع.

لكن واجهت مؤخرا العديد من التحديات المهنية، وفشل علامتها التجارية الخاصة بالأزياء، ما أدى إلى تراكم الديون.

حزن ورسائل وداع

منذ إعلان وفاتها، شهدت منصات التواصل الاجتماعي برسائل النعي والتعازي، حيث عبر الآلاف من المتابعين عن حزنهم لرحيل المؤثرة الشابة، التي أثارت الجدل خلال حياتها وترك رحيلها المفاجئ صدمة واسعة بين جمهورها.

