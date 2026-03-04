إعلان

المرشح لخلافة والده.. نجاة مجتبى خامنئي من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي

كتب : محمد جعفر

12:38 م 04/03/2026

خامنئي ونجله

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


نقلت "رويترز" عن مصدرين إيرانيين اليوم الأربعاء إن مجتبى خامنئي، نجل المرشد ⁠الإيراني الراحل، نجا من الهجوم الجوي الأمريكي والإسرائيلي الذي أودى بحياة آية الله علي ‌خامنئي ⁠وعدد من الشخصيات العسكرية والمؤثرة.
وأضاف المصدران في تصريحاتهما لرويترز، أن ⁠المؤسسة الحاكمة تنظر إليه على أنه ⁠الخليفة المحتمل لوالده.
وفي سياق متصل، ذكر موقع "إيران إنترناشونال" المعارض، أمس الثلاثاء، أن قرارًا صدر باختيار مرشد أعلى جديد لإيران، مشيرًا إلى تسمية مجتبى خامنئي، نجل المرشد الراحل الذي اغتيل السبت الماضي في هجوم أمريكي إسرائيلي، لتولي هذا المنصب الرفيع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علي خامنئي مجتبى خامنئي إيران وأمريكا الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أسعار الكحك والبسكويت في 3 محلات شهيرة
سفرة رمضان

أسعار الكحك والبسكويت في 3 محلات شهيرة

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
المرشح لخلافة والده.. نجاة مجتبى خامنئي من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
شئون عربية و دولية

المرشح لخلافة والده.. نجاة مجتبى خامنئي من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي

باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
أخبار وتقارير

باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
"8 ملايين قطعة".. الأمن يضبط ترسانة ألعاب نارية ومعدات تصنيعها بالقاهرة
حوادث وقضايا

"8 ملايين قطعة".. الأمن يضبط ترسانة ألعاب نارية ومعدات تصنيعها بالقاهرة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة