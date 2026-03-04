

نقلت "رويترز" عن مصدرين إيرانيين اليوم الأربعاء إن مجتبى خامنئي، نجل المرشد ⁠الإيراني الراحل، نجا من الهجوم الجوي الأمريكي والإسرائيلي الذي أودى بحياة آية الله علي ‌خامنئي ⁠وعدد من الشخصيات العسكرية والمؤثرة.

وأضاف المصدران في تصريحاتهما لرويترز، أن ⁠المؤسسة الحاكمة تنظر إليه على أنه ⁠الخليفة المحتمل لوالده.

وفي سياق متصل، ذكر موقع "إيران إنترناشونال" المعارض، أمس الثلاثاء، أن قرارًا صدر باختيار مرشد أعلى جديد لإيران، مشيرًا إلى تسمية مجتبى خامنئي، نجل المرشد الراحل الذي اغتيل السبت الماضي في هجوم أمريكي إسرائيلي، لتولي هذا المنصب الرفيع.