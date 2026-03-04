إعلان

"8 ملايين قطعة".. الأمن يضبط ترسانة ألعاب نارية ومعدات تصنيعها بالقاهرة

كتب : عاطف مراد

12:56 م 04/03/2026 تعديل في 01:07 م

المتهمين + المضبوطات

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، في توجيه ضربة أمنية قاصمة لمهربي ومصنعي الألعاب النارية، تزامناً مع قرب احتفالات شهر رمضان المبارك، حيث تمكنت من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم كميات هائلة من "البمب والصواريخ" كانت في طريقها للأسواق، مما يهدد سلامة المواطنين ويؤدي إلى إثارة الفوضى.

كواليس المداهمة

بدأت الواقعة برصد تحركات مريبة لثلاثة أشخاص، مقيمين بمحافظة الفيوم، تبين من التحريات تورطهم في إدارة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالألعاب النارية وتصنيعها يدوياً بعيداً عن أعين الرقابة. وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في مداهمة وكر المتهمين، حيث عُثر على "ترسانة" ضخمة تضم 8 ملايين قطعة ألعاب نارية متنوعة الأشكال والأحجام.

معدات تصنيع يدوية "غير آمنة"

ولم تتوقف الضبطية عند المنتجات الجاهزة فحسب، بل تمكنت الأجهزة الأمنية من وضع يدها على كافة الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع اليدوي، والتي تبين أنها تفتقر لأبسط قواعد الأمان والمواصفات القياسية، مما يمثل خطورة داهمة على مستخدميها ومصنعيها على حد سواء نتيجة التعامل مع مواد كيميائية خطرة.

اعترافات المتهمين

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترفوا تفصيلياً بحيازتهم للمضبوطات الضخمة بقصد الإتجار بها وتحقيق أرباح مادية سريعة، مستغلين زيادة الإقبال على شرائها خلال موسم شهر رمضان.
تم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُحيلوا للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامي.

