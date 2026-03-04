إعلان

أرباح طاقة عربية تقفز 50% خلال 2025 لتتخطى مليار جنيه لأول مرة

كتب : منال المصري

01:40 م 04/03/2026

ارتفع صافي أرباح مجموعة طاقة عربية 50% خلال 2025 على أساس سنوي ليتجاوز حاجز المليار جنيه لأول مرة.


وبحسب إفصاح المجموعة في البورصة اليوم، فإن إجمالي الإيرادات المجمعة قفزت 35% خلال 2025 على أساس سنوي إلى 25.6 مليار جنيه مدفوعا بتحسن الأداء التشغيلي على مستوى "البترول والغاز والكهرباء والمياه، إلى جانب مساهمة المشروعات الجديدة التي دخلت حيز التشغيل.


وأعلنت مجموعة طاقة عربية عن خطتها للتوسع في الأسواق الإقليمية "العراق واليبيا والأردن" مدفوعة بالطلب المتزايد غلى البنية التحتية للطاقة والخدمات المرفقية.

وبحسب البيان فإن مجموعة طاقة عربية تفاضل بين سوقين أفريقيين محتملين مع هدف اختيار سوق واحد كأولوية للتوسع.


ويعكس هذا النهج استراتيجية توسع منضبطة تركز على الأسواق التي يمكن تكرار نموذج التشغيل فيها بكفاءة، مع تحقيق عوائد معدلة بالمخاطر ودعم خطط النمو المستدام.

