ناقلة نفط تتعرض لإصابة قبالة الإمارات بعد اصطدامها بحطام مجهول

كتب : محمد جعفر

01:44 م 04/03/2026

ناقلة نفط تتعرض لإصابة قبالة الإمارات

أفادت وكالة "يو كاي إم تي أو" (UKMTO) البريطانية للأمن البحري، الأربعاء، بأن ناقلة نفط أصيبت بـ حطام ناجم عن مقذوف مجهول قبالة سواحل الإمارات، في وقت تتواصل فيه الضربات الأمريكية على إيران وكذلك الردود الإيرانية على دول الخليج.

وأوضحت الوكالة أن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح الأربعاء على بعد نحو عشرة أميال بحرية شرق مدينة الفجيرة، مشيرة إلى أن الناقلة تعرضت لانفجار قوي وعُثر على حطام على سطحها، فيما نجح جميع أفراد الطاقم في النجاة دون إصابات.

يأتي هذا في سياق الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، ما أدى إلى توقف حركة المرور.

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران إسرائيل وإيران إسرائيل

