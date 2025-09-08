20 صورة لـ حفلات الزفاف الأكثر تكلفة على مدار السنوات الماضية

كتبت- شيماء مرسي

في السنوات الماضية شهدنا حفلات زفاف ذات تكاليف باهظة، بدءا من تصميم فساتين الزفاف الفاخرة إلى الهدايا الباهظة للمدعوين، وقد أثار هذا حالة من الجدل.

وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي" أبرز حفلات الزفاف الأكثر تكلفة على مدار السنوات الماضية، وفقا لموقعي "تايمز أوف إنديا" و"تايمز ناو نيوز".

حفل زفاف أنانت أمباني وراديكا ميرشانت

أثار حفل زفاف أنانت أمباني نجل رجل الأعمال الملياردير الهندي موكيش أمباني، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تكلفته الباهظة .

وحضر الحفل العديد من المشاهير العالميين ورجال السلطة، حيث شارك في الحفل مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا وبيل جيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت وياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وهيلاري كلينتون،

وبعض النجوم والنجمات مثل ريهانا وجاستن بيبر وريما وكاتي بيري.

وبلغت تكلفة الحفل بأكمله ما بين 4000 و5000 كرور روبية، أي ما يعادل 600 مليون دولار.

حفل زفاف فانيشا ميتال وأميت بهاتيا

تزوجت فانيشا ابنة رجل أعمال صناعة الصلب لاكشمي ميتال من أميت بهاتيا عام ٢٠٠٤ في حفل استمر ستة أيامٍ.

وأُقيم الحفل في قصر فرساي بفرنسا، أما حفل الزفاف، أقيم في قصر فو لو فيكونت الرائع الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر.

وكان هذا الزفاف فخما لدرجة أنه دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأغلى حفل زفاف في التاريخ، وبلغت تكلفة الحفل 55 مليون دولار أمريكي.

الأمير تشارلز والأميرة ديانا

تزوج الأمير تشارلز والأميرة ديانا عام ١٩٨١، وبلغت تكلفة حفل زفافهما١١٠ ملايين دولار وصنع فستان الأميرة ديانا من أحجار كريمة مرصعة بعشرة آلاف لؤلؤة، لذا بيع الفستان لاحقا في مزاد علني مقابل ٣٨١ ألف دولار.

وحضر حفل الزفاف الذي أقيم في كاتدرائية القديس بولس بلندن أكثر من ٣٥٠٠ ضيف، لكن انفصل الزوجان عام 1996 بعد أربع سنوات.

مادلين بروكواي وجاكوب لاجرون

أطلق على حفل الأمريكيان اللذان ينتميان إلى عائلات ثرية في نوفمبر 2023 لقب "زفاف القرن"، حيث بلغت تكلفته حوالي 59 مليون دولار أمريكي.

وأقيم حفل زفافهما الفاخر في قصر فرساي بباريس، حيث رافق جميع الضيوف إلى مكان الزفاف في طائرات خاصة، وأحيت فرقة مارون 5 الموسيقية حفل الزفاف، حيث ارتدى كل من العروس والعريس ملابس باهظة الثمن.

الأمير ويليام وكيت ميدلتون

بلغت تكلفة حفل زفاف الأمير ويليام وكيت ميدلتون عام ٢٠١١ حوالي ٣٤ مليون دولار، مما يجعله من أغلى حفلات الزفاف.

واين روني وكولين ماكلولين

تزوج واين روني لاعب مانشستر يونايتد من كولين ماكلولين في إيطاليا عام ٢٠٠٨.

واستأجر اللاعب ٦٤ ضيف في خمس طائرات خاصة لحضور حفل زفافهما الفاخر الذي أحيته الفرقة الأيرلندية "ويست لايف"، وبلغت تكلفة حفل الزفاف ٨ ملايين دولار أمريكي

تشيلسي كلينتون ومارك ميزفينسكي

تزوجت تشيلسي كلينتون ابنة الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الأسبق بيل وهيلاري كلينتون من رجل الأعمال مارك ميزفينسكي

في حفل زفاف فخم أقيم في أستور كورتس عام ٢٠١٠، بتكلفة بلغت ٥ ملايين دولار.

ليزا مينيلي وديفيد جيست

تزوجت المغنية الأمريكية ليزا مينيلي من المنتج الأمريكي ديفيد جيست في حفل زفاف فاخر عام ٢٠٠٢ بلغت تكلفته حوالي ٤.٢ مليون دولار .