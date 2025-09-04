بعد انتحار طفلة بسبب منعها من الهاتف.. كيف تتحكم في غضب أطفالك بذكاء؟

كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، أقدمت طفلة تبلغ من العمر 14 عاما على الانتحار بالقفز من شرفة منزلها في الطابق الخامس، وذلك بسبب قيام والدتها بسحب هاتفها المحمول كعقاب لها.

توضح الدكتورة رشا عبد الجبار، أخصائية الصحة النفسية، أن الغضب عند الأطفال هو استجابة انفعالية طبيعية عند حرمانهم من شيء يحبونه، حين يُسحب منهم الهاتف أو يُمنعون من اللعب أو الذهاب للنادي، يشعرون بالظلم ويظهرون ردود فعل عنيفة تصل في بعض الحالات إلى الانتحار.

أهمية الملاحظة والتربية الصحيحة

تابعت لـ"مصراوي" أن من الضروري أن يلاحظ الآباء سلوكيات أطفالهم في مختلف المواقف، سواء مع الأصدقاء أو الأسرة، لأنها تعكس حالتهم النفسية، التربية الصحيحة تبدأ من البيت، ويجب أن تتضمن أساليب تعديل السلوك من خلال وضع قواعد واضحة.

العقاب المشروط

هو أسلوب يتضمن الحوار المستمر مع الطفل، حيث يتم الاتفاق على قواعد مثل مدة استخدام الهاتف

"إذا التزمت بالوقت المسموح به تحصل على امتيازات إضافية، وإذا خالفت القواعد يتم تقليل الوقت المسموح به في المرة القادمة."

هذا الأسلوب يحفز الطفل على الالتزام ويجعل العقاب مفهوماً ومدروساً بدلاً من فرضه فجأة بدون تفسير.

تجنب ردود الفعل السلبية والعقاب العنيف

تشير الدكتورة إلى أن حرمان الطفل بشكل مفاجئ دون شرح أو سبب واضح يؤدي إلى تراكم مشاعر عدوانية داخلية، حيث يظن الطفل أن والدته لا تحبه، لذلك، يجب وضع قواعد واضحة من البداية لتقليل الغضب وتحسين التعامل.

تعزيز السلوك الإيجابي

من المهم تعزيز السلوك الإيجابي بشكل فوري، مثل مدح الطفل عند التزامه بالقواعد أمام الآخرين، ما يزيد من تحفيزه على الاستمرار في السلوك الجيد.

التعامل مع نوبات الغضب المختلفة

أوضحت "أخصائية الصحة النفسية" أن ردود أفعال الأطفال تختلف بين الصراخ، التشنجات، ورفض الطعام، ويجب التعامل معها بحكمة دون استخدام العنف، لأن العنف يعلم الطفل العدوانية ويزيد من المشكلات النفسية.

تعليم الطفل التحكم في الغضب

من الضروري تعليم الطفل كيفية التحكم في غضبه، مثل التنفس العميق والتفكير قبل التصرف، من خلال لغة حوار مستمرة بين الوالدين والطفل، ووضع قواعد واضحة تتبعها خطوات محددة.

كما نصحت الآباء بوضع وضع قواعد واضحة للأطفال حتى قبل عمر 11 أو 12 سنة، والعمل على وضع خطة تربوية مشتركة مع الطفل للتقليل من الصراعات والغضب.

