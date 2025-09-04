"مرتب الشهر الجديد بيطير؟".. 4 نصائح للتحكم في مصاريفك

كتب – سيد متولي

يبحث كل شخص عن أفضل الطرق لإدارة الدخل الشخصي وتوفير جزء من الراتب الشهري، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة، نشعر بأن الأموال التي نتقاضاها من العمل تُصرف سريعا، فما الحل؟.

حدد تفقاتك لمدة 3 أشهر

اكتب نفقاتك يدويا يوميا لمدة ثلاثة أشهر، دون الاعتماد فقط على التطبيقات أو كشوف الحساب، هذه العادة تكشف أنماط الإنفاق وتساعدك على تقليل المصاريف غير الضرورية.

تجنب خدعة العروض المغرية

قبل الشراء، تجنب خدعة العروض المغرية، وحدد ما إذا كان المنتج حاجة فعلية أم رغبة مؤقتة، وفكر في جدواه الحقيقية لتفادي الإنفاق غير الضروري.

راجع مصروفاتك شهريا

مراجعة مصروفاتك شهريا مهم للغاية لتحديد البنود القابلة للتقليل، كاشتراكات غير مستخدمة أو مشتريات غير ضرورية، إذ يساعد على ضبط الميزانية وزيادة الادخار تدريجيا.

قم بتقسيم نفقاتك

تقسيم نفقاتك إلى احتياجات أساسية ورغبات شخصية، مهم لتحديد الضروريات وتفادي صرف الراتب في الكماليات قبل تلبية الأساسيات، ما يزيد من فرص وضوح ميزانيتك وضبط الإنفاق.

