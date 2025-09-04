سيدة تسرق 153 ألف دولار من حساب زوجها.. تركت له 6 دولارات

كتب – سيد متولي

أصيب رجل يبلغ من العمر 61 عاما في شرق الصين بسكتة دماغية يوم زفافه، وتدهورت حالته بعد ذلك، ما أدى إلى إصابته بالشلل.

واستغلت زوجته هذا الأمر لتسحب 1.1 مليون يوان (153 ألف دولار أمريكي) من حسابه، ولم يتبق له سوى 42 يوانا (6 دولارات أمريكية) فقط.

وبحسب صحيفة "نيوز مورنينج بوست" الصينية، فإن وانج، القادم من شنجهاي، انفصل عن زوجته منذ أكثر من 20 عامًا وقام بتربية ابنته بشكل مستقل.

في عام 2016، تزوج من رين فانج، وهي امرأة تصغره بستة عشر عامًا، ولم يُكشف عن تفاصيل لقائهما الأول.

وأشار أقاربهم إلى أن الرجال الأكبر سنا الذين يعيشون بمفردهم في شنجهاي مطلوبون بشدة كشركاء للزواج.

قال ابن شقيق وانج: "كان عمي يتمتع بمعاش تقاعدي ثابت، ومزايا عقارية".

وكانت والدة وانج قد عارضت زواجه، معربة عن مخاوفها من أن الفارق الكبير في السن قد يعني أن رين لديها دوافع خفية.

وفي يوم زفافه، أصيب وانج بسكتة دماغية، وتم نقله على الفور إلى المستشفى، على الرغم من أنه كان يتمتع بصحة جيدة في السابق، إلا أن حالته استمرت في التدهور، ما أدى إلى إصابته بسكتات دماغية متعددة على مر السنين.

وبحلول عام 2019، أصبح مشلولًا في جانبه الأيسر، وغير قادر على الكلام، وطريح الفراش، ويعتمد فقط على يده اليمنى للإشارة للتواصل.

وضعته عائلته في دار لرعاية المسنين، حيث تقاسمت زوجته وابنته مسؤوليات الرعاية.

وفي عام 2020، بعد هدم منزل وانج السابق، حصل هو وابنته على شقة جديدة بالإضافة إلى أكثر من مليوني يوان (280 ألف دولار أمريكي) كتعويض.

وبعد فترة وجيزة، أعلنت رين أن وانج غير كفء قانونيًا ووضعت نفسها كالوصي الوحيد عليه.

كما رفعت دعوى قضائية ضد ابنة زوجها للمطالبة بنصيبها من تعويض الممتلكات، لكن المحكمة قضت بأن يحصل وانج على 1.1 مليون يوان في حين يذهب الباقي إلى ابنته.

وزعمت ابنة وانج أن أموال والدها تم تحويلها إلى حساب تسيطر عليه رين، ثم سحبت رين مبالغ طائلة على مدار عامين، ووصلت عمليات السحب أحيانا إلى 50 ألف يوان في يوم واحد، وبحلول أغسطس من العام الماضي، لم يتبقَ سوى 42 يوانًا.

رفعت ابنة وانج مؤخرًا دعوى قضائية لتعديل ترتيبات الوصاية، وردت رين بأن الأموال استُخدمت لدفع فواتير دار رعاية المسنين والمكملات الغذائية، مدعية أنها سحبت النقود لإيداعها في أحد البنوك في مسقط رأسها للحصول على أسعار فائدة أفضل.

ومع ذلك، أشارت الابنة إلى أن معاش وانج الشهري البالغ 6000 يوان يغطي بالفعل جميع نفقاته.

وقضت المحكمة لصالح الابنة، وقررت أنها ورين يجب أن يعملا كأوصياء مشتركين، مع ضرورة توقيعهما المشترك على جميع القرارات المالية.

كما تم رفض محاولة لاحقة قامت بها رين لتقسيم شقة، وأشار القاضي إلى أن "جوهر الوصاية لا يكمن في الألقاب، بل في من يستطيع رعاية أحد أفراد أسرته غير القادرين".

وأثارت هذه القصة نقاشا حادا على وسائل التواصل الاجتماعي، وصرح أحد المعلقين على الإنترنت: "ما كان ينبغي لوانج أن يتزوج مرة أخرى. في النهاية، خسر أمواله وانتهى به الأمر في دار رعاية".

وأشار آخر: "في الواقع، غالبًا ما ينشغل الأطفال بالعمل عن رعاية كبار السن، ما يزيد من شعور الأرامل بالوحدة، لذا، عليهم توخي الحذر عند البحث عن الرفقة".

